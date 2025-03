La estrategia del litio

No están siendo meses que inviten al optimismo para los promotores de la mina de litio de Cáceres. Desde que en junio del año ... pasado presentó su solicitud de pase a concesión, casi no ha hecho otra cosa que acumular varapalos. En este tiempo ha visto como la Confederación Hidrográfica del Tajo le denegaba el acceso al agua que había solicitado, ha anunciado un recorte presupuestario por la caía del precio del hidróxido de litio, ha visto revitalizarse el movimiento antimina con una manifestación de más de 6.000 personas por las calles de Cáceres y hasta se ha resignado a renunciar a los 18,8 millones del Perte VEC que le había concedido el Gobierno de España dada la imposibilidad de invertirlos dentro del plazo establecido. Además, la Junta le obliga a replicar en laboratorios españoles certificados las pruebas metalúrgicas con la que justificó la viabilidad técnica del proyecto, lo cual retrasa todas sus previsiones de plazos y seguramente ha sido decisivo para que se haya quedado fuera de la primera lista de proyectos mineros estratégicos publicada esta semana por la Comisión Europea al amparo de Ley de Materias Primas Críticas.

Por otro lado, llama la atención el escaso entusiasmo mostrado por la Junta ante el hecho de que tres de los siete proyectos mineros declarados estratégicos en España estén en Extremadura. En la única reacción de alto nivel sobre este asunto en toda la semana, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, donde se encuadra la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se ha limitado a decir que cumplirán con las directrices de la Ley de Materias Primas Críticas (no le queda otra), si bien ha insistido en que se extremará el control de los requisitos medioambientales antes de otorgar cualquier tipo de autorización. El Gobierno regional sabe que las minas son un sapo difícil de tragar para mucha gente y más aún en Extremadura, donde no pocos las consideran casi una imposición colonial de la Europa más desarrollada. Por eso, en su rueda de prensa del martes el vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión, el francés Stéphane Séjourné, pidió a los Estados pedagogía para hacer entender a sus ciudadanos que abrir minas que reduzcan la dependencia exterior de minerales críticos, ahora mismo casi absoluta, no es un capricho, sino una necesidad ineludible en el actual contexto geopolítico, con la vuelta de los bloques y el ultraproteccionismo, y cuando la famosa globalización, que en las últimas décadas parecía haber llegado para quedarse, agoniza.

Habrá quien se queje de que siempre nos toca en Extremadura la misma lotería, hace cincuenta años con la Central de Almaraz (y casi la de Valdecaballeros) y ahora con las minas, pero a diferencia de las nucleares, que se pueden poner en cualquier sitio, los yacimientos de minerales están donde están y, si se quieren explotar, no queda más remedio que hacerlo sobre el terreno. En el caso de la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores esto es especialmente problemático por su extrema cercanía al casco urbano de Cáceres y los riesgos que eso conlleva. Su viabilidad sigue muy en el aire tras ocho años de intentos, y más ahora que se ha quedado fuera de esta primera lista de proyectos estratégicos y la Junta la ha puesto en pausa hasta que solvente las deficiencias y omisiones detectadas en la documentación que presentó en junio del año pasado para pedir el pase a concesión.