La empresa de la mina de Cáceres renuncia a la subvención de 18,82 millones del Perte

La empresa de la mina y planta de procesado de litio de Cáceres renuncia a la subvención de 18,82 millones de euros que ... le fue concedida por el Gobierno de España dentro del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC II). Así lo ha anunciado en un comunicado de prensa emitido este viernes, en el que indica que comunicará en breve esta decisión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El motivo que alega para rechazar esta ayuda es la imposibilidad de cumplir los plazos requeridos para llevar a cabo el proyecto. «Esta ayuda, aprobada en noviembre de 2023, llevaba aparejados unos plazos de ejecución que no son realistas a la vista del nuevo escenario de tramitación administrativa que está afrontando el proyecto en las últimas semanas», explica.

Sobre la situación actual de su proyecto en Cáceres, Infinity Lithium señala, a través de su filial Extremadura New Energies, que la Junta de Extremadura le han solicitado recientemente nuevos datos e informes. La compañía especifica que la Administración regional le ha remitido hace unos días un escrito de «subsanación y mejora de la documentación» en el que le requiere información adicional sobre algunos aspectos relativos al proyecto. «Se trata en algunos casos de aclaraciones y también de nuevos documentos no requeridos previamente, por lo que la empresa está revisando y adaptando el calendario de todas las actuaciones relacionadas con el mismo como pueden ser las autorizaciones de acceso y conexión, entre otras, que se ajustarán al nuevo calendario de tramitación», manifiestan desde la compañía.

Para completar esta documentación, previa al inicio de la fase de exposición pública del proyecto, el Ejecutivo extremeño ha dado a la empresa un plazo de hasta 6 meses con posibilidad de una prórroga de tres meses más.

Este nuevo paso extiende el proceso administrativo y también alarga la tramitación que afronta el proyecto minero de Cáceres, por lo que la empresa no puede garantizar que las obras comiencen antes de noviembre de 2028, tal y como se exige en los plazos que se establecen en el Perte.

Las condiciones por las que el Gobierno concedió a Infinity Lithium 18,8 millones para su proyecto en el valle de Valdeflores en noviembre de 2023 establecían que la situación de los permisos y la financiación de la compañía debían permitirle comprar los equipos e iniciar la construcción de la planta de procesado en un plazo de cinco años, es decir, antes de noviembre de 2028. Infinity Lithium ya solicitó el año pasado una extensión de esa fecha límite por las «malas perspectivas» del mercado del litio, unas condiciones que «podían impedir cumplir con ese plazo». Esa petición fue denegada por el Gobierno.

«Por diversos motivos a día de hoy la compañía no puede garantizar que cumpla las fechas exigidas por el Perte, por lo que se ha apostado por comunicar esta renuncia sin agotar los plazos», aclara el consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez. «A esto se suma que esta subvención del ministerio genera importantes costes financieros en caso de no utilizarse», puntualiza.

En este escenario, Infinity Lithium ha decidido devolver los fondos, aunque sin renunciar al proyecto ni descartar acceder a otras ayudas para el sector. De hecho, afirma que volverá a optar a nuevas rondas de financiación alineadas con el desarrollo del proyecto, entre ellas la convocatoria para baterías del Fondo de Innovación 2024 de la Comisión Europea, las ayudas de apoyo a la cadena de valor industrial de energías renovables y de almacenamientos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Fondo de Innovación de la Comisión Europea para Tecnologías de Emisión Cero, y la línea de Incentivos Regionales.

Nuevos trámites

Como parte de los nuevos trámites exigidos por la Junta de Extremadura a la empresa, la compañía tendrá que actualizar el modelo financiero para reflejar la situación del mercado del litio. También realizará nuevas pruebas en un laboratorio español de la innovadora tecnología de procesado de litio que se aplicará en Cáceres, «algo que hasta la fecha no ha sido posible hacer ante la falta en nuestro país de centros especializados en este tipo de procesos», concretan desde la compañía.

La inversión total prevista en Valdeflores superará los 1.430 millones de euros, sumando la mina y la planta de procesado. Jiménez ha destacado que en cualquier caso la viabilidad económica del proyecto no depende de las subvenciones públicas. El mejor ejemplo, ha explicado, es que mientras otros proyectos similares están dando marcha atrás, el de Extremadura New Energies sigue adelante, «lo que demuestra su fortaleza y sus sólidas bases económicas y financieras».

Según los datos manejados por la empresa, la planta de Extremadura New Energies en Cáceres supondrá la creación del orden de 700 empleos directos durante al menos 26 años, lo que permitirá alcanzar una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio. Asimismo, generará unos ingresos adicionales de 113,9 millones de euros anuales para las arcas autonómicas.