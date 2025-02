Los atascos de un Día sin Coches

Comenta Compartir

Se puede entender que la intención es buena, pero el resultado hace que no merezca la pena. El Día sin Coches, con varias de las principales avenidas cortadas al tráfico, no es una novedad en Cáceres, pero este año se ha hecho en un día laborable de finales de septiembre y eso ha generado más retenciones, trabajo extra para los repartidores y el enfado de muchos ciudadanos que no acaban de entender para qué sirven estas ocurrencias de los políticos.

Todos hemos visto en los medios y las redes esas fotos tan inusuales y que tan bien quedan de la avenida de España despejada de coches un jueves por la mañana, acompañadas de mensajes de sosiego y tranquilidad. Pero la estampa era bien distinta a pocos metros de allí, en lugares como la Cruz de los Caídos o la plaza de Hernán Cortés, donde los policías locales se exasperaban explicando una y otra vez a los conductores que no se podía pasar y cuáles eran las rutas alternativas en medio de un cabreo e incomprensión generalizados y atascos que acaban haciendo que en el Día sin Coches se contamine más y se pierda más tiempo que en una jornada cualquiera, como dejaron patente muchos de los que después acudieron a desahogarse a los grupos de Facebook.

Quienes defienden este tipo de iniciativas dicen que lo que se busca no es contaminar menos en un día concreto, sino «concienciar». La realidad es que en Cáceres queda mucho por hacer en este terreno en comparación con lo que se ve en otras ciudades. Ha quedado claro en un estudio realizado esta semana por la Universidad de Extremadura sobre la movilidad de sus estudiantes, en el que se ve que de las 6.388 personas (alumnos, profesores y demás trabajadores) que acudieron al campus cacereño el miércoles 21 de septiembre, tan solo 31 fueron en bicicleta y nueve en patinete eléctrico. Mientras, un tercio (2.134) utilizaron el coche, y la mayor parte de esos (1.372) iban en un coche con un solo ocupante. En un campus tan lejano del centro como el de Cáceres es normal que solo 92 personas acudieran a pie y puede parecer un dato positivo que la mayoría (un 53%) utilice el autobús urbano para desplazarse hasta allí, pero seguro que hay margen de mejora en el hecho de que dos de cada diez personas que acuden cada día a la universidad vayan en un coche ocupado tan solo por ellos mismos.

Ir avanzando hasta conseguir la gratuidad total del transporte público, seguir incrementando la red de carriles bici o reducir el espacio que se les reserva en la ciudad a los coches para dárselo a los peatones sí son políticas eficaces, y en todas ellas el Ayuntamiento de Cáceres tiene iniciativas en marcha. Lo del Día sin Coches puede quedar muy bien en las fotos, pero mejor dejarlo para un festivo o asumir que genera más problemas que beneficios y centrarse en lo que de verdad funciona.