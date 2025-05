Cabezas: «A Feijóo se le va a quedar mi cara de hace cuatro años»

Los Bomberos cobrarán 265.000 euros en horas extra por servicios prestados de abril a septiembre de este año, los agentes de Policía ... Local que cubrieron 50 turnos extraordinarios en 2022 cobrarán 9.000 euros y los edificios con protección B del Casco Antiguo podrán cambiar sus escaleras para instalar ascensores. Esos son los tres grandes temas que el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó esta mañana de jueves.

Pero los concejales no dedicaron la mayor parte de su tiempo a hablar de estos asuntos. El debate nacional y regional llegó a la primera planta del Palacio Municipal. Allí, Vox habló sobre violencia de género; el PSOE llevó la gratuidad de los comedores escolares y el PP logró sacar adelante una moción contra la posible ley de Amnistía gracias a Vox. Entre unos y otros, alguna frase para el recuerdo.

Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE, hizo un presagio: «A Feijóo se le está quedando la cara que se me quedó a mí hace cuatro años». Entonces, el socialista fue el candidato más votado, pero un pacto entre PP, Cs y Vox le impidió tomar el bastón de mando. Cabezas hizo, además, una confesión: ha asumido los resultados del 28-M, que le dejaron en segundo lugar. Pero, aun así, demostró que quiere seguir dando que hablar. O, al menos, que Badajoz le oiga.

Como el alcalde, Ignacio Gragera, está empeñado en mantener la calma y no exaltarse con el PSOE, Ricardo Cabezas va a meterle el dedo en el ojo a los ediles del PP.

La concejala popular Gema Cortés quiso darle a su intervención sobre el pago de los atrasos a la Policía Local un tono institucional. Pero se refirió a que el ex concejal Javier Monroy, del PSOE, ha tenido parados dos años los cursos de los nuevos agentes de la Policía en la Academia de Seguridad Pública, donde era coordinador en la etapa de Fernández Vara. Cortés dijo que esa decisión ha impedido la incorporación de ocho policías en Badajoz. Cabezas pidió que no nombraran a Monroy, que ya no es concejal, y, de paso, le espetó a Cortés que ella debe tener información privilegiada porque está casada con el consejero de Interior, Abel Bautista. Gragera salió en defensa de su concejala y consideró que Cabezas es un machista, pero el socialista no se cortó ni cuando vio cómo había enojado a Gema Cortés. Tanto, que Cortés acusó de «bajeza» al portavoz del PSOE.

Al primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, minutos después y al hilo de la moción de los populares sobre la posible Ley de Amnistía, Cabezas le preguntó si piensa entregar el acta de concejal para ser exclusivamente diputado en el Congreso. Hizo alusión a las palabras del exalcalde Francisco Fragoso en una entrevista en HOY, en la que opinaba que un primer teniente de alcalde no puede pasar varios días cada semana en Madrid.

Cavacasillas vino a reconocer que no tiene previsto marcharse. Los dos cargos son compatibles y, aun reconociendo que no es sencillo ni fácil, «permítame el tiempo que pueda disfrutar» de ambas ocupaciones, le contestó. A pesar de que Cavacasillas quiso recuperar la iniciativa preguntando a Cabezas: ¿Amnistía: sí o no?, el portavoz del PSOE no se definió. Su grupo, eso sí, votó en contra de una moción que los populares están presentado en todos los ayuntamientos para hacer que los socialistas se posicionen en el debate nacional.

Gragera controla los tiempos y hace apreciaciones, pero no se enfada. Solo en una de las intervenciones reconoció que no estaba «muy contento». Lo hizo tras escuchar a la edil socialista Concha Baños, acusarle de cometer «argucias y mentiras insolentes».

El rifirrafe deriva del 11 de septiembre, día en que Baños afirma haber avisado a la Policía Local por un incidente en el Casco Antiguo, donde le respondieron que no tenían efectivos para acudir. El alcalde aseguró en su día que esa llamada no se había efectuado, pero la concejala enseñó el registro de su teléfono móvil. La concejala pidió ayer el registro de llamadas de la centralita de la Policía y tener acceso a las cámaras de seguridad del Casco Antiguo. Y Gragera, con esa calma que no quiere perder ante el PSOE de Badajoz, le dijo que le contestará.