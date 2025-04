En la mesa del despacho de la Facultad de Económicas, Francisco Fragoso (Badajoz, 1971) tiene cinco libros. Uno de ellos se titula 'Dirección de las ... Operaciones', la asignatura que el exalcalde impartirá a partir de febrero. Tiene los apuntes de su asignatura encuadernados, un par de posters de sus campañas electorales pegados en la pared y un montón de disquettes en la estantería. Reconoce que tiene que tirarlos, pero será otro día.

Se centra en esta conversación, donde reconoce que le hubiera gustado seguir en política nacional. Lanza algunas frases lapidarias, como «en política se penaliza la experiencia» o «no quiero estar en un sitio para cobrar, sino para aportar». En esta entrevista habla de su pasado como alcalde y senador, y su presente como profesor en la UEx. Deja la puerta abierta a lo que depare el futuro.

–De vuelta a la Uex.

–Tenía ganas de volver, aunque en otras circunstancias hubiera dado clases compatibilizando la vida pública. En los últimos años no he impartido clases, pero no he estado desconectado.

–¿De qué va Dirección de las Operaciones, su asignatura?

–Son métodos matemáticos aplicados a la gestión de la empresa. Quiero aplicar el conocimiento adquirido en gestión pública en alguna clase.

–Como usted, muchos políticos son funcionarios, ¿es importante tener un trabajo?

–Siempre he defendido que el político debe tener un trabajo al que volver, lo que es más sencillo si eres funcionario. Si tienes una asesoría no puedes dejarla ocho o doce años, y después recuperar el negocio, porque has perdido los clientes. Hay un cambio generacional, que llamo efebocracia, con muchos políticos jóvenes. Pero mira la diferencia: Miguel (Celdrán) llegó a la alcaldía con 54 años y yo dejé de ser alcalde con 49.

–¿Es bueno o malo?

–Hay que poner en valor la experiencia. El otro día leía en una entrevista que la política es de las pocas actividades donde no se valora la experiencia, sino que la penaliza. Se dice: ese lleva muchos años. Pero si metes a alguien en política que no ha tenido tiempo de desarrollar su vida laboral, y lo sacas ocho o doce años, no es fácil retornar con 36 años.

–Usted es justo lo contrario.

–Cuando Miguel me llamó con 25 años, que era profesor asociado, le pedí que me permitiera seguir siendo profesor. Hasta que más tarde me di cuenta de que llegó un momento en que el profesor asociado atendía más a los alumnos que yo, que ya era el titular. Entonces, era el coordinador del gobierno local y portavoz de la Diputación, y vi que mi interés podía ir en menoscabo de los alumnos. Lo dejé.

–Ha sido concejal, alcalde, senador, diputado provincial... ¿con qué cargo se queda?

–En todos me lo pasé bien. Pero jamás olvidaré haber sido alcalde de mi ciudad. En la Diputación aprendí a hacer oposición y a negociar. Con Miguel, a gobernar. Y en el Senado he tenido la oportunidad de defender los intereses de Badajoz y Extremadura. Y he tenido un juego importante, reclamando desde el socavón en la carretera de Cáceres, las actuaciones para acabar con el nenúfar, los problemas del aeropuerto y el tren o la sustitución del F5 en la base aérea de Talavera, algo que me preocupa mucho.

–¿Cree realmente que puede cerrar la base aérea?

–Si no hay un avión sustituto, la esencia del Ala-23 puede tener los días contados.

–¿Qué respuesta le han dado?

–Siempre lo mismo: que se dan los pasos para que llegue un avión en 2028, cuando acabe la vida útil del F-5. Pero hay un verdadero peligro. Si no se ha elegido el avión sustituto, imagínate si se tiene que fabricar. A no ser que se decida alquilar un avión o enviar a los estudiantes fuera. La base aérea de Talavera solo tiene futuro si hay un avión para enseñar a los alumnos de caza y ataque. No quiero ser agorero, pero lo que quiero decir es que me he empleado en temas en los que he podido ser útil para Badajoz y Extremadura.

«Si no hay un avión sustituto, la esencia del Ala-23 puede tener los días contados» Francisco Fragoso Exalcalde, exsenador y profesor de la UEx

–Como en la Ley de Universidades, ya aprobada, que ahora verá desde dentro.

–Es una Ley mala porque se pierde el principio de la neutralidad y permite a los claustros hacer manifestaciones políticas. Veo un error que el rector pueda no ser catedrático y que se suprima la figura del profesor no doctor, que ha sido la vía de inicio para muchos profesores. También se pierde la unidad a la hora de acreditar a los funcionarios del Estado, de manera que agencias autonómicas puedan hacerlo. Es una Ley muy nacionalista.

–¿Cómo afectará a la UEx?

–Las universidades pequeñas tendrán más difícil competir, desarrollar su actividad y corren el peligro de que su docencia se vea menoscabada.

–Ser senador o diputado viste mucho, pero ¿pinta algo en Madrid cuando representa a una circunscripción como Badajoz?

–Se trata de trasladar a Madrid la voz y las sensibilidades de las cosas que ocurren.

–Pero, ¿se ha sentido oído?

–Entre otras cosas porque me han tenido que oír a la fuerza. He tenido la posibilidad de interpelar a la ministra por el agujero de la carretera de Cáceres y me ha tenido que dar una respuesta. Y he podido hacer comparecer a la secretaria de Estado de Defensa para que hable de los F-5 en comisión. Esto, sin senadores extremeños, no hubiera llegado. Como senador he hecho muchas más preguntas a la CHG sobre el nenúfar en el río que como alcalde porque tiene obligación de responder.

–Cuando ha presentado los temas, ¿le hecho el mismo caso que a otros territorios?

–Nuestra misión es que los temas lleguen. Como responda el gobierno, es un tema del gobierno. Y socialista tiene poca sensibilidad con Extremadura.

Ampliar Francisco Fragoso, dentro de su despacho. Casimiro Moreno

–¿La puerta está cerrada para volver a la política?

–No quiero parecer... Pero no quiero estar en un sitio para cobrar. Quiero estar para aportar. Y en la medida que aporte podría estar. Y cuando diga 'aporte' me refiero a un doble punto de vista: que mi partido entienda que aporto, y que yo sienta que aporto. No necesito estar por estar.

–Cuando se está en política se está reclamando constantemente un sitio. ¿Ha llamado a Guardiola para que cuente con usted?

–No la he llamado. Es una obviedad que pueden contar conmigo. En su momento trasladé mi deseo de haber seguido en política nacional. Entendieron que otros compañeros lo harían mejor y estoy seguro que lo harán, y ya.

–Llama la atención que Antonio Cavacasillas sea primer teniente de alcalde de Badajoz y diputado nacional. ¿Se pueden compatibilizar esos cargos?

–Eso lo debe decidir él, yo no lo veo fácil. Sobre todo pensando en el papel clásico de un primer teniente de alcalde, que es el que tradicionalmente ha coordinado el día a día administrativo del Ayuntamiento para que el alcalde se pueda dedicar a sus funciones. Por eso no veo fácil estar tres días a la semana en Madrid y llevar ese día a día municipal, pero todo va a depender él. Yo solo fui senador cuando mi partido me lo propuso por haber aceptado el 2+2 en la alcaldía junto a otros alcaldes de mi partido.

–¿Sigue pensando que el 2+2 fue bueno?

–Acertar el resultado del partido cuando ha acabado es muy sencillo. Tanto, que lo puedo hacer hasta yo. Si me preguntas en aquel mayo, cuando podíamos perder el poder territorial porque veníamos de unas elecciones nacionales en abril en las que Cs casi da el sorpasso al PP, me parece que fue adecuado.

–En otros sitios, como en Granada, no se cumplió.

–Granada reventó. Di el revelo a Gragera porque había dado mi palabra. Hay gente que me pregunta: '¿Hiciste bien no quedándote como portavoz del PP?' Hice lo que debía hacer, me fui sin que nadie me lo pidiera en junio de 2021 porque entendía que era muy malo para la ciudad y el Ayuntamiento tener a un alcalde con la sombra de otro alcalde sentado allí. Otros me dicen: 'Si hubieras seguido, habrías tenido más peso en las decisiones posteriores'. Pero hubiera sido malo para la ciudad. Acabé mi mandato en el Senado y, de repetir, si entienden que aporto menos valor que otro, no pasa nada. Me tocó ser alcalde en un contexto complicado: con la crisis económica, con la sombra de Celdrán, con la inestabilidad que trajeron los nuevos partidos y con las redes sociales haciéndome la vida imposible, que aún tengo pendiente el juicio. Tuve que afrontar el primer gobierno en coalición de la ciudad con dos socios, Cs y Vox, que no se hablaban entre ellos. Y a esto le sumamos la pandemia. Aun así, dejé una ciudad más moderna.

–¿De qué está más orgulloso?

–De dejar una ciudad sostenible y saneada. De haber retomado la gestión de la plataforma de la mano del presidente Monago. Y de haber cumplido la palabra de dar la licencia dentro del plazo comprometido a Monliz, que fue gracias a los funcionarios del Ayuntamiento. Y eso provocó después la llegada de Amazon. Badajoz genera oportunidades, como demuestra el futuro hospital Quirón o la sede nacional del grupo Vitalia. Y todo eso tiene que ver con haber fomentado las relaciones con Portugal.

Ampliar Francisco Fragoso, en un momento de la entrevista en su despacho de la UEx. Casimiro Moreno

–¿Qué diagnóstico de problemas y necesidades hace de la ciudad?

–El principal problema que impide dar el gran salto es la infraestructura de comunicación.

–Usted ha alimentado la idea de que el PSOE ha marginado Badajoz desde la Junta.

–Una muestra es cuando se llevaron el Ciere a Cáceres. Parece que nos penalizan por tener dinamismo y empresas, y deciden que lo público vaya a otro sitio.

–Pero Vara sí ha invertido, como la piscina de la margen derecha.

–Claro que hay inversiones, pero nos han ninguneado en plazas de residencias de mayores, en repartir el dinero de los suministros vitales... ¿Cuántos años han pasado para tener el colegio de Cerro Gordo? La ronda Sur no está terminada y la Suroeste de Cáceres, sí.

«La ronda sur no está terminada, y la Suroeste de Cáceres, sí» Francisco Fragoso Exalcalde y exsenador, profesor de la UEx

–¿Por qué plantear esa piscina en lugar de una de verano cuando San Fernando no tiene?

–Las piscinas no son de donde se ubican, son de toda la ciudad. No es solo una, se divide en dos. Eso ampliará la capacidad de dar clases y el entrenamiento de profesionales. Queríamos una piscina única en 220 kilómetros para ser referente y aspirar a que la ciudad tenga algo más. Mi obsesión siempre ha sido que la ciudad sobresalga. Se ha torcido por la crisis y el alza de los precios, como otras muchas obras en España.

–Una vez cerrada la puerta del Ayuntamiento, ¿cómo es ir por la calle y no poder llamar cuando ve una loseta rota?

–Si veo algo importante, lo traslado. Si es gordo, a Ignacio, sobre quien creo que será un gran alcalde. Soy un ciudadano normal.

–¿Cómo ve el gobierno de Guardiola?

–Tengo esperanzas de que a Extremadura le vaya bien con el cambio político de María. Quitando las anécdotas del principio y teniendo en cuenta que el PSOE no le ha dado ni cien días, la última bajada de impuestos suena muy bien.

–¿Y la composición del gobierno? Hay muchas personas externas al PP.

–Elena Manzano era concejala, Abel es secretario general. La consejera de Agricultura es de la ejecutiva del partido...

–Otro eran externos al partido ¿Es positivo?

–Que haya una mezcla de profesionales y políticos es bueno. María ha hecho un magnífico gobierno. Tengo absoluta confianza.

–¿Le hubiera gustado que Guardiola le hubiera llamado?

–Entiendo que María tenía que hacer su gobierno y creo que ha hecho un buen gobierno.