Los edificios protegidos del Casco Antiguo de Badajoz podrán tener ascensor

«Algunos vecinos han estado un mes sin poder salir»

Muchos vecinos del Casco Antiguo llevan años tratando de tener un ascensor en sus edicios. Como Ana Arrobas y Rafael Salazar, que residen en un bloque de Vasco Núñez en el que viven otras tres familias. Ya se han hecho mayores y, aunque algún residente supera los 80 años, siguen sin tener elevador. «Los años pasan y la movilidad se ve reducida. Hemos tenido enfermedades, operaciones y no hemos podido salir de casa. Alguna vez hasta se han tirado un mes sin salir», explica Ana. Urbanismo no les autorizaba el ascensor porque la escalera, aún siendo lo suficientemente ancha para reducirla, está protegida. «Pero la puerta está siempre cerrada y no se ve desde la calle».