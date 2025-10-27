HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Fúster, portavoz de Vox, en la rueda de prensa EFE

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

«Cuando alguien la presente, haremos pública nuestra posición», asegura el partido de Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Vox ha dejado este lunes en el aire su hipotético apoyo a una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez que cuente con ... el apoyo de Junts. «Cuando alguien presente esa moción de censura haremos pública nuestra posición», ha asegurado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. De esta forma, Vox no cierra la puerta a esta iniciativa parlamentaria si tiene un fin instrumental, es decir, que se marque como objetivo sacar del Gobierno a Sánchez, pero reitera sus condiciones para un voto favorable: que sea para convocar elecciones inmediatamente y que no haya cesiones al separatismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  5. 5 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  6. 6

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  7. 7 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  8. 8 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  9. 9 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  10. 10

    La esperanza de vida en la región alcanza su máximo histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno