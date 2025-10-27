HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año. Efe

Feijóo propone una «tarifa cero» para nuevos autónomos a la espera de la decisión de Junts

El líder del PP recupera esta medida que ya presentó en 2023 y amplía la cuota cero un segundo año para los menores de 35 años o aquellos con rentas bajas

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:20

Alberto Núñez Feijóo esbozó este lunes las líneas generales del plan integral para autónomos en el que el PP lleva semanas trabajando para «aliviar y ... no asfixiar» a los tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Diez medidas en total, algunas ya presentadas durante la campaña de las municipales y generales de 2023 o que ha ido desgranando estos días, que el líder de los populares se compromete a poner en marcha si llega la Moncloa y que se centran principalmente a alivios fiscales, reducción «drástica» de la burocracia o la flexibilización del pago de las cuotas a la Seguridad Social. El objetivo, explicó, es «aliviar, no asfixiar» a quienes sostienen buena parte de la economía española. «Lo último que les faltaba a los autónomos es utilizarlos como rehenes de un Gobierno que no les para de subir impuestos», criticó en la celebración de los Premios Autónomo del Año de ATA.

