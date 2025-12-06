HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar en el aniversario de la Costitución ene Congreso. EFE

Sumar llevará al corazón de Moncloa su batalla con el PSOE en vivienda

Díaz reta a los socialistas a «tumbar» su batería de medidas en esta materia en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:02

Yolanda Díaz se prepara para escalar la pugna en materia de vivienda que mantienen Sumar y PSOE desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Ambos ... socios reconocen que existe una «crisis habitacional», pero no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para solucionarlo. El ala magenta del Ejecutivo, descontenta con la respuesta de la coalición a lo que califica como «emergencia», llegó a pedir hace un par de meses la dimisión de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, y ahora se preparan para llevar la batalla por esta cuestión al corazón del Palacio de la Moncloa.

