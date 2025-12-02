Los socios ven un «error» las propuestas de Sánchez para volver atraer a Junts

El bloque de partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y en los que, habitualmente, se apoya el Gobierno para sacar adelante las iniciativas ... parlametnarias ha rechazado de pleno las propuestas anunciadas por el presidente para tratar de volver a atraer el voto de Junts. En concreto, formaciones como Sumar, Esquerra o Podemos han calificado de «error» el anuncio del real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con los posconvergentes, y el apoyo a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado de plano las «buenas palabras» del Sánchez, hacia Junts y ha recordado que el partido liderado por Carles Puigdemont ha roto con el PSOE por «intereses ideológicos». «Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez», ha expresado el dirigente independentista catalán en sus redes sociales.

Los comunes, la formación catalana que forma parte de la bancada de Sumar, también recela del guño del presidente hacia Junts. «Cumplir con Junts en materia lingüística o de competencias no es ningún problema, el problema es plegarse a la patronal catalana para recuperar los votos de Junts o reformar el Código Penal», ha afirmado en rueda de prensa su portavoz, Gerardo Pisarello.

Los de Yolanda Díaz piden a los socialistas centrarse en materia de vivienda y recuerdan que el 31 de diciembre decaerá la moratoria antidesahucios. «El problema de la vivienda no puede abordarse sin dar una respuesta a la crisis de los alquileres. Podemos dar tranquilidad y alivio a más de 3000.000 familias con la moratoria de los contratos de alquiler. Ya hemos presentado el Real Decreto para hacerlo, el PSOE sólo tiene que tramitarlo», explican desde el partido.

«Agenda antiderechos»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno tiene una «absoluta falta de rumbo» y que las concesiones que le está dando a Junts, como «comprar su agenda antiderechos», son «muy peligrosas».

También ha criticado que no se centre en asuntos como la vivienda y ha exigido, al igual que Sumar, prorrogar una vez más la moratoria antidesahucios. «Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno, generando inseguridad y generando aún más vulnerabilidad, más revictimización en estas personas sin decir claramente si va a renovar o no esta suspensión de los desahucios», ha denunciado en rueda de prensa en el Congreso.

Belarra también ha sido dura con los casos de corrupción que salpican al PSOE y ha asegurado que Sánchez se equivoca «tratando de dibujar un cortafuegos cuando el incendio ya lo ha arrasado todo». «El incendio de la corrupción en el PSOE es gravísimo», ha insistido para remarcar que ya van dos exsecretarios de Organización del PSOE, el propio Ábalos y Santos Cerdán, que han ingresado en prisión preventiva, cargos que eran de máxima responsabilidad en las filas socialistas.