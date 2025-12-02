HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El paro baja en 807 personas en noviembre en Extremadura y se sitúa en 64.813
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

El presidente del Gobierno reconoce que el diálogo está «roto» y asume los incumplimientos con los de Puigdemont pero apela a una «oportunidad histórica» para resolver el conflicto catalán

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da por perdida la legislatura, a pesar de la ruptura de Junts. Sánchez no cuenta con una ... mayoría parlamentaria pero aún cree posible agotar su mandato en 2027 y este martes ha lanzado guiños a Junts para tratar de reconducir unas relaciones, que ha admitido que están «rotas». En sendas entrevistas con medios catalanes desde la Moncloa, en Rac1 y en RTVE, el presidente del Gobierno ha anunciado un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Además, ha anunciado la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Se trata de una petición que también había trasladado Junts. Asimismo, se ha mostrado optimista en relación a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia, ha señalado que trabajan en la publicación de las balanzas fiscales y en la desclasificación de los documentos sobre la llamada operación Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  10. 10

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura