¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

«No me consta»: Sánchez evita mojarse sobre la 'fontanera', los amaños de obras y las gestiones de Zapatero en Venezuela

El presidente recurrió en cinco horas en 52 ocasiones a la falta de memoria y otras evasivas para no contestar

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

«No me consta». De manera aparentemente deliberada, el presidente Sánchez no quiso mojarse en tres temas muy concretos durante su comparecencia en la ' ... comisión de investigación': Leire Díez y el supuesto respaldo de Ferraz a sus maniobras; los supuestos amaños de obras públicas por parte de sus dos exsecretarios de Organización en el PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán; y las supuestas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

