¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Sánchez durante su comparecencia este jueves en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado. Efe

Sánchez sobrevive al tercer grado ideado por el PP para acorralarlo con la corrupción

La comparecencia del jefe del Ejecutivo ante la comisión del 'caso Koldo' en el Senado se salda sin más datos que lo incriminen

Paula De las Heras
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:14

Comenta

«Exitazo definitivo de Feijóo». El irónico comentario del ministro de Justicia, Félix Bolaños, resume el ánimo del Gobierno tras la comparecencia de Pedro Sánchez ... ayer ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y la corrupción en el entorno del jefe del Ejecutivo. Cinco horas en las que ni el primer partido de la oposición, artífice de la convocatoria, ni ningún otro grupo político fueron capaces de poner realmente al presidente contra las cuerdas ni de obtener información que empeore su situación política. Él mismo bromeó al respecto ya casi al final de la sesión, durante el tenso interrogatorio protagonizado por el popular Alejo Miranda de Larra. «No vengo aquí obligado por el Código Penal y, a tenor de cómo ha ido esta comisión -se jactó-, tengo que decirles que vengo encantado».

