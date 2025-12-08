HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Jaume Clotet recibió en 2024 el Josep Pla por 'La hermandad del ángel caído', al que ha seguido 'La calavera del apóstol'. EFE

Jaume Clotet

«La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»

Autor ahora de novelas de éxito, el exjefe de Comunicación del Govern con Puigdemont augura que el 'procés', «pendular», revivirá

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

icen de él que es el 'Dan Brown catalán'. Jaume Clotet (Barcelona, 1974), periodista e historiador, amplía ahora sus horizontes como escritor de ficción, tras ... conquistar a los lectores de su tierra, con las ediciones en castellano de 'La hermandad del ángel caído' –premio Josep Pla 2024– y 'La calavera del apóstol'. Antes, en la vida del 'procés', fue el director de Comunicación de la Generalitat. Así que la literatura da pie a hablar de política. O al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  9. 9 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»

«La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»