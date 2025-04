Puigdemont apuesta por una plataforma electoral más allá de las siglas de Junts para intentar arrinconar a ERC

Carles Puigdemont va dando forma al traje a medida que se ha hecho para presentarse a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Junts, ... su partido, solo es una más de la media docena de formaciones independentistas agrupadas bajo el paraguas del partido del presidente, la lista de la «restitución plena» del expresidente de la Generalitat. Puigdemont, en la conferencia de Elna en la que oficializó su candidatura, habló de una lista de país. Llamó a la unidad del independentismo, como en 2015 bajo las siglas de Junts pel Sí. ERC le ha dado calabazas y el expresidente de la Generalitat se ha tenido que conformar con una alianza con media docena de pequeños grupúsculos nacionalistas con los que ya había concurrido en comicios anteriores. El dirigente soberanista ha presentado este martes su alianza electoral, llamado 'acuerdo del Vernet«, con Demòcrates (escisión secesionista de Unió), Reagrupament (ex de ERC), MES (exsocialistas soberanistas), una formación ecologista y Estat Català. Este es un partido residual en estos momentos pero es el más antiguo de Cataluña: fue fundado en 1922 por Francesc Macià. Ha tenido como dirigente a Fredi Bentanachs, uno de los fundadores de la extinta banda terrorista Terra Lliure.

Puigdemont intenta trasladar la imagen de una lista transversal. Pero nada más lejos de la realidad. Es su candidatura, con el mismo fondo azul que en el acto de Elna (Francia), sin las siglas de Junts ni su color turquesa. «Nos comprometemos a acompañar al president Puigdemont en el camino hacia su restitución plena», según el manifiesto del pacto firmado. La campaña va a girar en torno a su promesa de regresar a Cataluña si tiene los apoyos para ser investido presidente de la Generalitat. «Estoy aquí para acabar la tarea» de 2017, dijo en Elna. Desde Perpiñán, ha reiterado este jueves en el acto de la firma de la alianza secesionista que se presenta para «culminar la faena» iniciada hace siete años. «Acabar» el trabajo de octubre de 2017, pero hacerlo mejor es el gancho electoral con el que trata de seducir al independentismo.

Puigdemont ha presentado su candidatura cargando contra ERC, a quien intenta arrinconar en la campaña para tratar de que la cita electoral sea un mano a mano con el PSC de Salvador Illa. El dirigente nacionalista apela ya al voto útil secesionista. «El país no avanza con un Govern que sale rendido de casa», ha afirmado. A su juicio, la rendición puede venir de la falta de ideas o de la voluntad de no querer incomodar al Estado, que es lo que a su entender hace Esquerra, que tiene las «manos ligadas» a Pedro Sánchez. El candidato de Junts ha reivindicado el espíritu de «suma» para sobreponerse a la «resignación» que a su entender ofrece el Estado para Cataluña.

Su propuesta ha dicho que es formar un Ejecutivo «ambicioso», «solvente», que se «dirija de tú a tú» al Gobierno central y no deje ninguna carpeta por tratar. Puigdemont cree que el 'procés' se quedó a medias y llama a culminarlo con el ejercicio de la autodeterminación. El independentismo perdió 700.000 votos en las elecciones catalanas de 2021, Junts se dejó 377.000 y ERC, 330.000. Aun así, mantuvieron la mayoría absoluta, con la suma de la CUP. Algunas encuestas apuntan a que podrían no reeditar la mayoría absoluta. El secesionismo no solo teme a la abstención. También a que el voto se atomice, si acaban de cuajar opciones como la de Ponsatí (Alhora) o la de la ultra Orriols (Aliança Catalana). Lo tienen muy difícil para entrar al Parlament, pero sí pueden 'robar' unos votos valiosísimos a Junts en su pugna con ERC por ser la primera fuerza secesionista. «No podemos volver a una nueva etapa de desunión y de luchas intestinas», según el manifiesto impulsado por los junteros. Puigdemont llama a la unidad con una mano y con la otra atiza a ERC.