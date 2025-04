El PP creará en el Senado una Comisión General de Entidades Locales en su cruzada contra el «menosprecio» de Sánchez a los municipios

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 3 de abril 2024, 15:28 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

«En mi partido político usted no habría llegado ni a concejal de pueblo». Fueron las palabras que Pedro Sánchez pronunció hace tres semanas en ... su cara acara semanal en el Congreso con Alberto Núñez Feijóo en las que aludió a la amistad del líder del PP con el narcotraficante Marcial Dorado. Una declaración que en el principal partido de la oposición entendieron claramente como un «menosprecio al municipalismo». Así lo han atestiguado este miércoles los populares en el debate de la moción que han sacado adelante en el pleno Senado. «Sánchez sí que no aguantaría ni una semana siendo concejal de pueblo porque los concejales de pueblo no se esconden y siempre dan la cara», le ha reprochado al presidente el senador del PP y alcalde de Cabra, Fernando Priego.

Presentes en el hemiciclo había una representación de concejales del PP, que, previamente, se han reunido con Feijóo y con la portavoz del partido en la Cámara alta, Alicia García, en la Plaza de la Marina Española. En ese encuentro el líder nacional ha trasladado a los cerca de 300 ediles presentes, entre ellos, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, la intención del PP de proponer una reforma del Reglamento del Senado para la creación de una Comisión General de las Entidades Locales. Desde el grupo parlamentario explican que lo que se pretende es crear un órgano parlamentario reforzado, de modo similar a la Comisión General de Comunidades Autónomas. De esta manera, remarcan, «se facilitará y mejorará la receptividad del Poder Legislativo hacia los problemas y demandas de nuestras entidades locales». En este sentido, los alcaldes y los presidentes de gobiernos provinciales e insulares tendrán voz en el Senado y podrán trabajar «de forma coordinada» con la FEMP. Además, entre otras funciones, esta nueva comisión reforzada podrá celebrar debates generales o monográficos sobre asuntos prioritarios para municipios y provincias, elaborar informes sobre el contenido e impactos de las iniciativas sobre la administración local e impulsar iniciativas legislativas mediante proposiciones de ley sobre materia local. También podrá hacer «seguimiento y estudio de materias de naturaleza local», con especial atención a las relativas a su financiación, así como de la cuantía y distribución de fondos europeos en entidades locales.

