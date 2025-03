El PP rechaza la «bravuconada» de Sánchez sobre el CGPJ y se mantiene en la vía europea

El Partido Popular no dará su brazo a torcer ante el último órdago de Pedro Sánchez para forzar la renovación del Consejo General del Poder ... Judicial (CGPJ) y se ciñe a las negociaciones con la Comisión Europea como supervisora. «No aceptamos ultimátums de nadie», resumieron este miércoles en Génova tras anuncio del presidente del Gobierno.

En el PP no se mueven desde su posición anterior: o se cambia el sistema de elección de los vocales o no aceptarán la renovación del órgano de gobierno de los jueces. «Ningún planteamiento que no pase por rebajar el control de los partidos sobre el CGPJ es aceptable», insisten fuentes del partido.

Los populares subrayan que las «bravuconadas» del líder socialista «solo pretenden tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales», en alusión al resultado de 9 de junio y a la falta de apoyo parlamentario después de que los socios del Gobierno tumbaran las últimas iniciativas legislativas. Y reiteran que asumirán los tiempos y forma que marque Bruselas.

A la espera de que la nueva Comisión nombre a un nuevo mediador tras la salida de Didier Reynders y agende una nueva reunión, en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo insisten en que «el planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado».

La renovación del CGPJ no es el único asunto nacional sobre el que el PP pide que Europa intervenga. La portavoz del Grupo Popular Europeo Dolors Monserrat remitió una carta a la presidenta interina, Ursula von der Leyen, instándole a actuar tras lapublicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. «Esta norma supone un ataque frontal al Estado de derecho en España», denuncia la misiva e incide en que la ley «no tiene cabida en la Constitución» ni en el ordenamiento jurídico de la UE.

Vox también criticó las medidas anunciadas por Sánchez, a las que tildó de «plan de represión democrática». A su juicio, la renovación del CPGJ es «otro chantaje más para asaltar la justicia que es el último obstáculo que tiene el PSOE para hacerse con todo el poder y amnistiar sus delitos y los del clan Sánchez», afirmó su portavoz parlamentaria, Pepa Millán. Los de Abascal también cargaron contra el PP, al que acusan de no haber cumplido su palabra de despolitizar la Justicia. «No lo han hecho porque a ellos también les convenía tener a sus jueces. Si hoy Conde-Pumpido está en el Tribunal Constitucional es gracias al PP», denunció Millán.