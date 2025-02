El PP exige un referéndum para todos los españoles ante el pacto fiscal

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, exige un referéndum ante cualquier modificación en la financiación autonómica que hayan pactado el PSOE y ERC. El barón de los populares preside la comunidad que según coinciden tanto izquierda y derecha es la más maltratada ... en lo que concierne a las aportaciones al estado y las inversiones que recibe. Mazón incidió en el mensaje lanzado ayer desde la dirección nacional para que sean los propios socialistas los que frenen un acuerdo que, según los populares, solo busca sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa.

La modificación del régimen de financiación autonómica depende no obstante de una ley orgánica puede darse siempre y cuando la respalde una mayoría absoluta en el Congreso, una posibilidad, no obstante, que parece muy lejos de darse tras las críticas al pacto de cuatro diputados de Sumar y la amenaza del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que una parte de los ocho diputados socialistas de su comunidad no apoyen el nuevo concierto catalán a la hora de votarlo en el hemiciclo.

Desde Génova 13 se insistió este viernes en que sea el propio PSOE el que plante cara a Sánchez. «Es hora de pasar de las palabras a los hechos», se trasladó a los barones territoriales sociales. La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, insistió en el mensaje de que los «verdaderos socialistas», defienden la igualdad, el mismo que lanzó el pasado miércoles Page.

Muñoz sostuvo que más allá de someter el cupo catalán al refrendo de todos los españoles como último paso, lo primero que debe hacer Sánchez es convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos. Y, después, convocar elecciones generales.