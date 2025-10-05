HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos sale de los juzgados. Efe

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  6. 6

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  7. 7 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  8. 8 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  9. 9 «Soy Guillermo%u2026»
  10. 10 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE