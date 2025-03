Podemos aprieta al PSOE en la recta final de la ley vivienda para limitar los pisos turísticos Los morados plantean que las plazas en este tipo de alojamientos no superen el 2% de la población en las zonas tensionadas

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 24 de abril 2023, 09:25 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

A tres días de que se vote la ley de vivienda en el Congreso, Podemos trata de convencer al PSOE para respalde limitar el número de pisos turísticos en la norma, a través de una enmienda transaccional. Los morados, que también mantienen conversaciones con EH Bildu y Esquerra en este sentido, piden que estas plazas de alojamiento no superen el 2% respecto al número de habitantes en zonas consideradas tensionadas, según explicaron este lunes fuentes de la formación a este periódico. Los de Ione Belarra argumentan que existe una brecha en el Proyecto de Ley, cuya negociación se ha dilatado más de tres años, de la que podrían valerse los grandes propietarios para burlarlo. «Van a utilizar cualquier refugio, cualquier pequeño matiz para tratar de incumplir la ley», zanjó este domingo la ministra de Derechos Sociales y reiteraron desde el partido.

De salir adelante esta propuesta, y como ejemplo de ello, si en un área designada con esta calificación viven 10.000 personas, solo estaría permitido ofrecer 200 plazas turísticas para este fin. La introducción de esta enmienda amenaza con enquistar la tramitación de la ley en su recta final. Ninguna de las dos partes temen que vaya a descarrilar en este momento, después de haberla celebrado como el último gran acuerdo de la legislatura hace apenas dos semanas. Sin embargo, los morados no renunciarán a dar la batalla. «Es absolutamente trascendental que la ley de vivienda se cumpla hasta su última coma, por ello hay que introducir esta limitación.Esperamos una respuesta afirmativa por parte del PSOE, todavía hay tiempo», afirmó el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, desde la sede del partido.

En los últimos días, PSOEy Unidas Podemos han pugnado por la paternidad de la cuestión de la vivienda, como un banderín de enganche con el que presentarse ante su electorado en la campaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los primeros señalan que algunas de las medidas que contiene el texto, como el tope a los alquileres, tienen el «sello socialista», como defendió el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, el domingo en un mitin en Fuenlabrada. Los segundos alegan que, de no ser por su participación en el Gobierno de coalición, directamente «no habría ley de vivienda».

En medio de este rifirrafe, los socialistas están convencidos de que tanto la ley de vivienda como las promesas que sobre la materia que ha ido lanzando en las últimas semanas Sánchez sitúan al PP en un «marco perdedor» respecto a uno de los asuntos que más «agobia» a los ciudadanos. Ahora están determinados a explotarlo y a no hacer nada que lo ponga en riesgo, lo que incluye la confrontación con sus socios de coalición.

La portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría, se limitó este lunes a subrayar, en línea con lo que ya apuntó la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, en una entrevista en este periódico, que la competencia sobre el asunto corresponde a las comunidades autónomas y que la posición de su partido en ese ámbito es conocida porque está incluida en su programa para el 28-M.

En realidad, el programa marco autonómico del PSOE no entra en esa cuestión. Sí lo hace el municipal, como señalan desde Podemos como argumento, pero no es excesivamente concreto. Simplemente se compromete a limitar el «crecimiento desproporcionado» de los pisos turísticos mediante una regulación «equilibrada para las actividades turísticas que afecten a la convivencia entre vecindad y visitantes». En todo caso, es evidente que los socialistas no desean polemizar. Alegría evitó decir abiertamente, aunque quepa deducirlo de sus palabras, que votarán en contra de la enmienda de Podemos.

Los de Belarra también quieren reforzar a través de esta enmienda las inspecciones para garantizar que todas las viviendas de uso turístico tienen la correspondiente autorización previa y para «velar por la convivencia de los vecinos». Además, esgrimen ante los socialistas que en el apartado 2.9.6. del programa de coalición se establece el «compromiso de limitar el alquiler turístico», una cuestión que ya plantearon durante la negociación de la norma, y subrayan que esta forma de arrendamiento debe tener «un carácter residual en las zonas tensionadas».

Apoyo del sector

A Podemos se le han sumado en esta cuestión apoyos de última hora con los que no contaban en un primer momento. La pasada semana, durante el debate en comisión en el Congreso, el PNV ya señaló este problema referente a los pisos turísticos y optó por la abstención en la votación para negociar algunas e enmiendas. Y también por parte del sector, ya que tanto la alianza turística Exceltur como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos señalaron la necesidad de regular este apartado antes de que la ley eche a andar.

En un lugar intermedio se encuentra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Este lunes, durante una visita a Cádiz para reunirse con el alcalde de la capital, reconoció que la ley «es mejorable», pero defendió que, gracias a ella, «nuestro país es hoy sustancialmente mejor». Un argumento que la líder gallega ha utilizado en otras ocasiones, para defender las bondades de dar «pequeños pasos adelante» para consolidar así los avances sociales. Lo que sí evitó fue comentar la propuesta de Podemos, partido con el que mantiene un pulso por las negociaciones para confluir conjuntamente a las generales.«Desconozco las enmiendas, pero estoy segura que la ministra de Transportes las estudiará», zanjó.