Podemos trasladará al Congreso el pulso con Sumar sin salir de su grupo parlamentario

Ya sin representación en el Gobierno, Podemos se prepara para trasladar el pulso con Sumar y el PSOE al Congreso. Con cinco diputados en la ... Cámara baja que tienen capacidad para condicionar las leyes de la legislatura entrante, el objetivo «a medio plazo», aseguran fuentes cercanas a la dirección morada, es «recuperar la fuerza» perdida desde su alianza con Yolanda Díaz. Para ello tratarán de que los socialistas se sienten a negociar directamente con ellos, puenteando a líder gallega y actuando con «autonomía parlamentaria», como afirmó este jueves su secretaria general, Ione Belarra, que descartó «por ahora» dar el salto al Grupo Mixto. «No descartamos que sea Sumar quien nos eche», apostilló.

La exministra de Derechos Sociales volvía este jueves a ofrecer una rueda de prensa en la Cámara baja, esta vez como portavoz de los parlamentarios morados, en la que insistió en atribuir al PSOE «un grave error» al no mantener a ninguno de sus representantes en el Gobierno, lo que, a su entender, ha supuesto «la ruptura del bloque democrático». «El objetivo parece ser silenciar a Podemos, pero Podemos existe por la voluntad de sus militantes. Creo, humildemente, que la gente no votó a los partidos progresistas únicamente para que hicieran una amnistía», había zanjado un día antes en TVE.

En el horizonte más próximo está la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Un proyecto clave para el nuevo Gobierno, que busca acelerar las cuentas públicas para apuntalar una legislatura que, esperan, dure cuatro años. En Podemos, donde dan por hecho que quedarán fuera de la primera línea de las negociaciones una vez más, dejan en el aire su apoyo a los mismos. «Todas las cartas están boca arriba», advirtió Belarra.

Los morados están dispuesto a ir hasta el final porque defienden que, sin ellos en el Consejo de Ministros, «nadie forzará al PSOE a ampliar los derechos sociales». Las herramientas más poderosa que tienen son, precisamente, el ruido y su poder parlamentario. «Se darán cuenta cuando les tumbemos una ley y tengan que sentarse a negociar», avisan en el partido.

En Sumar son permeables a estos mensajes y empiezan a preguntarse «cómo Podemos puede entender formar parte de Sumar y, al mismo tiempo, plantear públicamente la posibilidad de votar diferente en el Congreso», señaló también este jueves su portavoz parlamentaria, Marta Lois. En la plataforma que lidera Díaz confían en que las diferencias se resuelvan «de forma interna y cohesionada»; y si no es así, explican, ya están preparando un reglamento interno «con medidas disciplinarias» en caso de que algunos de sus diputados rompan la disciplina de voto. Esto no amedrenta a los de Belarra, que insinúan que, dentro del grupo, «hay otros diputados que no están de acuerdo con Díaz».

Elecciones gallegas y vascas

Esta batalla con epicentro en Madrid se empieza a trasladar a otros territorios al calor del nuevo ciclo electoral. Sumar ya ha registrado sus marcas en Galicia y el País Vasco, como ya hizo en Madrid antes de las generales del 23-J. Pero esta vez se produce en plena tormenta.

La intención, como avanzó Lois, es mantener la marca Sumar como sello principal de la coalición, por lo que los de Díaz ya están negociando con Podemos e Izquierda Unida. Sin embargo, señalan que la posibilidad de montar las listas con primarias abiertas «no está sobre la mesa», una condición que para los morados constituye una línea roja respaldada por el voto de su militancia.