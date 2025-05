Peinado afea al fiscal del 'caso Gómez' por Air Europa: "No está en el mundo que vivimos» El juez carga contra el responsable del Ministerio Público por rechazar investigar el rescate da la compañía, que «afecta directamente» a la esposa de Sánchez

Miércoles, 7 de mayo 2025

Juan Carlos Peinado no da su brazo a torcer y eleva el tono contra el fiscal del 'caso Begoña Gómez', José Manuel San Baldomero. ... El instructor de la causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno ha cargado con dureza contra el representante del Ministerio Público, que no acusa en esta causa, porque «parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles».

La mención personal al fiscal, alejada de cualquier respeto institucional que suelen regir las resoluciones judiciales, se produce en respuesta al recurso que éste presentó contra la decisión de Peinado de reactivar la investigación sobre el rescate de Air Europa en plena pandemia. Unas pesquisas que la Audiencia Provincial de Madrid vetó expresamente instruir al juez salvo que surgiesen «hechos nuevos». Pues bien, para el magistrado que cumplirá 71 años en octubre (solo le quedará un año para jubilarse de manera forzosa) los datos conocidos sobre el rescate de la aerolínea en otro procedimiento, el llamado 'caso Koldo' que se sigue en el Tribunal Supremo, abren la puerta a confirmar su decisión de investigar este asunto. Para ello, explica que existe un «indicio delictivo» que «afecta directamente» a Begoña Gómez, según refleja un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado en aquella causa. En su línea de atacar al fiscal por decir en su recurso que el juez «sale de pesca» en busca de indicios, Peinado responde que éste emplea la «técnica del avestruz, en el sentido de no querer contemplar una realidad objetiva», concluye. Uno de los argumento del magistrado es incluir en su auto una información sobre el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa publicada por un medio de comunicación, en este caso del diario El Mundo, «del que no se puede afirmar -dice- que tenga una concreta afinidad ideológica a ningún específico partido político y que tiene credibilidad objetiva». Menciones al abogado defensor El instructor, además, también se refiere al hecho de que la defensa de Begoña Gómez recurriera el auto por el que justificaba su decisión de seguir investigando el rescate. Esa decisión de recurrir, un día después que la Fiscalía es, según el juez, «curiosa y nada frecuente». Destaca además que la «extensión» del recurso del letrado de Gómez, Antonio Camacho, es «sensiblemente inferior a la del Ministerio Fiscal». «No se sabe si porque considera que sus argumentos son menos sólidos o porque confía en que, una vez, más, sea el Ministerio Fiscal, quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, desde el punto de vista técnico jurídico, efectúe una defensa de los intereses de la investigada», opina Peinado con bastante carga de profundidad. En este contexto, el magistrado insiste en que «no es capricho» suyo «buscar posibles hechos delictivos sin fundamento». Así, incluye en su resolución varias noticias en las que se recogen «determinadas anomalías» en el rescate de la aerolínea y hace referencia a un mensaje de chat entre el que fuera CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, y el exasesor ministerial Koldo García, en el que el primero refería que se había comunicado «con Begoña» para agilizar este asunto.

