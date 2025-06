Page eleva la presión contra Sánchez: «No hay salida digna»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha elevado la presión contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que « ... no hay salida digna» a la situación actual de su partido tras las revelaciones del 'caso Cerdán'. «No hay una salida digna, eso es lo dramático. ¿Puede convocar elecciones, puede dimitir? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están en los periódicos», ha afirmado Page durante una entrevista en la Cope.

«Queda mucho por saberse por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que es una bomba de racimo y que lo tiene todo grabado», ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, que ha deslizado que hay ministros que «han grabado sus conversaciones» con el presidente.

Page ha calificado la situación del partido como «enormemente grave» y ha lamentado la falta de credibilidad de la dirección del partido. «Muy poca gente les cree», ha dicho el barón más crítico contra Sánchez. «Es el momento más grave de credibilidad del PSOE en toda su historia reciente», ha apuntado, antes de avanzar que en el Comité Federal del 5 de julio dirá «lo que me quepa en mis cinco minutos». «Supongo que luego habrá 20 o 25 intervenciones llamándome de todo. A mi me hubiera gustado que el cambio de etapa se pudiera producir de una manera democrática, pero da la impresión de que va a ser todo muy abrupto»

«Yo soy de los que se movieron para que Sánchez ganara las primeras primarias [en referencia a las de 2014]. Eso lo llevo en mi conciencia, pero me da legitimidad para decir que soy uno de los grandes decepcionados. El país está en un callejón sin salida. Estoy muy dolorido, he estado muy destrozado estos días», ha afirmado Page, que sobre el apoyo de los socios, ha asegurado que «sumar minorías obscenas como las que hay ahora no es ganar elecciones».