Sánchez responde a Feijóo con el 'y tú más' y el PP ahoga su intervención al grito de «dimisión» Feijóo apela a los socios del Gobierno a sumarse a una eventual moción de censura para no acabar siendo «cómplices»: «Ábalos es el comienzo, pero Cerdán no será el final»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 18 de junio 2025, 08:58 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Tenso cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este miércoles en el Congeso. Entre gritos de «dimisión» y llamadas de atención ... de la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, el líder del PP ha avisado al presidente de que no dé por seguros a sus socios porque «Ábalos es el principio, pero Cerdán no es el final». Era la primera vez que el jefe del Ejecutivo acudía al hemiciclo desde la revelación la semana pasada del informe de la UCO que relaciona al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la 'trama Koldo' y que ha caído como una bomba nuclear en la política española.

«Usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Por mucho que se maquille usted no es la víctima, es el lobo que ha liderado una trama corrupta todo este tiempo. Y ha dado un giro peligroso a la voluntad popular. La única carta que le queda es la carta de dimisión, ¿piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?», le ha espetado Feijóo, que sobre una posible moción de censura, ha dicho: «No me faltan ganas, me faltan cuatro votos». Noticias relacionadas Sánchez se enzarza con Rufián al reprocharle este que «la izquierda no puede robar» Page eleva la presión contra Sánchez: «No hay salida digna» Sánchez, por su parte, ha contraatacado alegando que el PSOE «actúa» ante los casos de corrupción. «El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el de la más que lógicas sentencias que esperan al PP a la vuelta del verano», le ha respondido. En un primer momento, el jefe del Ejecutivo no iba a comparecer por su agenda internacional, pero la cancelación de la cumbre de la OTAN que se iba a celebrar en Nueva York le ha dejado la agenda expédita para acudir esta mañana al hemiciclo. «Abascal abandona el pleno» La intervención más dura ha sido la del líder de Vox, Santiago Abascal, que no ha ahorrado calificativos contra Sánchez. El máximo dirigente del partido ha calificado al presidente de «indecente, corrupto y traidor» y le ha espetado: «Mientras su entorno robaba, los españoles pagaban impuestos, impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas». «Sus socios le van a apoyar porque les ha indultado. Usted se sienta en el banco azul por un acuerdo entre clanes corruptos», ha afirmado Abascal, que tras su intervención, se ha levantado y ha abandonado el hemiciclo sin escuchar la respuesta. «Es una falta de respeto», le ha respondido Sánchez, que ha acusado a «la ultraderecha» de traer «odio, falta de convivencia y falta de respeto a las instituciones».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión