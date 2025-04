Óscar Puente amenaza a Vito Quiles y le llama «saco de mierda»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado «saco de mierda» a Vito Quiles, jefe de prensa de la formación que encabeza ... Alvise Pérez. Ante estas duras palabras, dirigentes del PP, que han calificado las palabras del cabeza de ramo como «una amenaza», piden la dimisión de Puente.

No es la primera polémica en la que Puente se ve envuelto desde que comenzó la legislatura. La última, contra Milei, acabó con la retirada de la embajada de España en Argentina. Ahora, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no solo ha llamado «saco de mierda» a Vito Quiles, sino que también le ha acusado de mentir y ha amenazado con que se encargará él «personalmente de que lo pague caro».

Todo ha comenzado cuando Quiles ha publicado en redes sociales dos imágenes de un coche que, según asegura, pertenece a Puente. En el mensaje lanzado por el jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta, aseguraba que el ministro de Transportes había usado ese vehículo para acudir a un concierto y lo había dejado mal aparcado.

Pocos minutos después de la publicación, el líder del área de Transportes y Movilidad Sostenible no dudaba en responder. «Te lo voy a explicar saco de mierda», comenzaba escribiendo. «Es no es mi coche. Ni oficial. Ni particular», continuaba al mismo tiempo que le acusaba de difundir «la matrícula de un vehículo policial». «Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro», finalizaba el mensaje del ministro.

La degeneración:



Hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista “saco de mierda”.



Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente.



Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno. pic.twitter.com/z12UiPXYAl — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 16, 2024

Las reacciones a este cruce de mensajes no han tardado en llegar por parte de la oposición, que ha acusado a Puente de amenazar a un periodista y han exigido su dimisión del Ejecutivo. «La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista «saco de mierda». Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno», ha escrito el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Borja Sémper, que ve «cuestionable» que un ministro se enzarce en «polémicas tuiteras». «Pero lo realmente grave es verle insultando, chapoteando en el barro y degradando su alto rango. Merecemos otra cosa», ha subrayado en la misma red social.

En parecidos términos se ha referido a estas palabras el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha criticado que un ministro «insulte y amenace» a un periodista. «Pero recordad que los del fango y el lodo somos los demás. Nadie dimitirá y nadie será cesado, porque eso implicaría que hay un mínimo de dignidad aún en este Gobierno», ha retado.