La oposición estrecha el cerco sobre Ábalos por la trama de las mascarillas y el 'Delcygate' El PSOE asume que el exministro tendrá que comparecer en el Congreso pese a no haber incluido su nombre en el listado inicial

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 15 de abril 2024, 18:06 Comenta Compartir

El PSOE asume ya que José Luis Ábalos tendrá que acudir al Congreso para dar explicaciones por la presunta trama de corrupción en la compraventa ... de mascarillas durante la pandemia con epicentro en el Ministerio de Transportes, que por aquel entonces dirigía. Aunque los socialistas rechazaron incluir su nombre en el primer listado de comparecientes –pese a haber reclamado su acta en cuanto estalló el 'caso Koldo'–, su presencia en la comisión de investigación se da ya por descontado al haberla solicitado hasta siete grupos, entre ellos sus principales socios. «Resulta del todo incoherente que no hayan incluido su nombre. Alguien podría interpretar que están comprando su silencio. Cuando tú no respondes y no eres transparente, das pábulo a las especulaciones», advirtió este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper.

Los populares están decididos a estrechar el cerco sobre el que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez y avisan de que seguirán preguntando sobre este caso «en público y en todos aquellos foros en los que se pueda» sin descartar la vía judicial. No solo en lo referente a la supuesta trama de mordidas en la compra de mascarillas también por el 'caso Delcygate'. En Génova califican de «cutres y preocupantes» las imágenes de la reunión que se produjo en Barajas en enero de 2020 entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y no descartan pedir la reapertura del caso en los tribunales, una posibilidad que Alberto Núñez Feijóo ya puso sobre la mesa hace un mes. «No descartamos nada», aseguran en el PP, donde insisten en reclamar explicaciones a Sánchez por un asunto que consideran «turbio» antes de avanzar cuáles serán sus pasos a seguir. De momento, los conservadores ya han solicitado las «las grabaciones y la documentación» sobre aquel encuentro que podría derivar en la solicitud de una comisión de investigación específica.

