HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
José Luis Ábalos, el 21 de febrero de 2024, tras afirmar ante los periodistas que se acababa de enterar de la detención de Koldo EP

En la mente del corrupto

Patrones ·

Los acusados por estos delitos comparten rasgos como la falta de empatía y el narcisismo, pero también tienen don de gentes y son «simpatiquísimos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:19

Me he enterado ahora y me he quedado estupefacto. Es una noticia difícil de creer. Estoy muy decepcionado. Estas cosas duelen, es un golpe». El ... 21 de febrero de 2024, solo 24 horas después de que su exasesor Koldo García hubiera sido detenido, el exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos respondía a los periodistas que se acababa de enterar de que su subordinado podía estar inmerso en asunto turbios. Visto con la fenomenal perspectiva que ofrece el informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán', la interpretación de Ábalos merecería una nominación a los Goya, pero aquella cara de enorme y fingida sorpresa también ofrece información sobre los mecanismos mentales que los corruptos desarrollan primero para actuar, luego para disimular y al final, para intentar salvarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  9. 9

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  10. 10 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy En la mente del corrupto

En la mente del corrupto