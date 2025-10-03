HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un trabajador en Torresfresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una maquinaria
R.C

La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

La Inteligencia Artificial revela que «párrafos idénticos» del profesor fueron trasladados a la resolución sobre Begoña Gómez en cuatro bloques

Sara I. Belled
Melchor Sáiz-Pardo

Sara I. Belled y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Para la Inteligencia Artificial no hay dudas de que «existen cuatro bloques de párrafos idénticos que el auto judicial (del juez Juan Carlos Peinado) toma ... del artículo de Ignacio José Cubillo López» publicado por la Universidad de Deusto. Las conclusiones de la IA, tras darle a analizar ambos textos, son taxativas: «se puede concluir que aproximadamente el 34,2% del contenido del auto judicial está copiado textualmente del artículo «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015». Un vasto estudio académico de 45 páginas que en ningún momento es citado por el instructor madrileño, que incorpora como propias ese análisis en su resolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria
  10. 10 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto