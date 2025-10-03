HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Captura del trabajo académico al que plagia Peinado R.C.

Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Más de la tercera parte del auto de la noche del jueves está plagiado literalmente de un trabajo de la Universidad de Deusto

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:31

El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José ... Cubillo López, profesor de titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, y fue publicado en 2017 por la «Revista de Derecho Público» de la Universidad de Deusto.

