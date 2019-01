El Gobierno sostiene que aplicar ahora el 155 en Cataluña sería «inconstitucional» La ministra portavoz, Isabel Celaá. / efe Celaá insiste en que, hoy por hoy, no hay ningún incumplimiento de la legalidad y sigue apostando por el diálogo con la Generalitat como la mejor manera de «encauzar» el «conflicto» PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 18 enero 2019, 15:00

El Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar el artículo 155 en Cataluña pero no sólo porque crea que políticamente no sería eficaz para resolver la crisis generada por la ofensiva independentista. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha advertido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no lo hará porque activar ese precepto en estos momentos sería «inconstitucional». «Una clara usurpación del poder autonómico», ha dicho incluso.

El 155, empleado por primera y única vez en el otoño de 2017, después de que el Parlamento de Cataluña proclamara la independencia, dice lo siguiente: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

El Ejecutivo insiste en que, hoy por hoy, no hay ningún incumplimiento de la legalidad por parte de las autoridades catalanas y sigue apostando por el diálogo con la Generalitat como la mejor manera de «encauzar» el «conflicto». «El camino es complejo y tiene algunas complicaciones que se muestran a veces pero hay convicción para seguir ese pasillo político que hemos abierto, proque no estamos en el mismo sitio que hace un año», ha argumentado Celáa.