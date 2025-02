Las frases más destacadas del adiós de Mónica Oltra

burguera Valencia Martes, 21 de junio 2022, 20:46 | Actualizado 23:08h. Comenta Compartir

Mónica Oltra no tenía previsto acudir a la reunión convocada por Compromís en la tarde de este martes. Así lo comunicó su entorno durante la mañana. Pero Oltra apareció por la plaza del Pilar causando un gran revuelo y pocos minutos después ofrecía una rueda de prensa para anunciar su dimisión. La líder de Compromís deja todos sus cargos, tanto en el Consell como en Les Corts, por lo que se enfrentará a la justicia ya sin ser aforada.

Así ha justificado Mónica Oltra su adiós a la primera línea de la política valenciana:

1.«No voy a ser la coartada para que tiren a Compromís del Consell. Me voy con la cara muy alta pero con los dientes apretados, porque esta historia pasará a la historia de la infamia jurídica, política y mediática de este país»

2.«Se encausan inocentes cuando no se encausa a M. Rajoy. Tenemos un problema cuando nos desubicarmos. Ganan los malos. Lo que más siento de esto y lo que querría evitar es que alguien piense que no es posible hacer políticas de izquierdas y plantarle cara a la corrupción. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas»

3.«No le quiero dar coartada a nadie para echar a Compromís del Consell»

4.«Generan un sistema para que después se genere una decisión como esta. Ese círculo se rompe. La participación que ustedes, los medios, tienen en esto, ya sabe cuál»

5.«Es complicado decir si esperaba apoyo de Puig. Me hubiera gustado, pero no lo esperaba»

6.«Me voy de Les Corts y no sé qué haré en el futuro. Así se está enterando también el presidente de la Generalitat»

7.«Hay un ecosistema mediático que se genera. Ustedes son periodistas. De mí se dicen muchas cosas, pero en la era de las hemerotecas les pido que vayan a la hemeroteca. He podido pecar de muchas cosas, pero no de incoherencia»

8.«No le voy a dar la coartada al PSOE para que fulmine las políticas del Botánico»

9.«Me duele ver que no se pueden hacer políticas fuera del dogma neoliberal. Pero yo seguiré en ello»

10.«Me senté con Puig en 2019 en el mismo sitio que en 2015. Le dije que eramos los mismos pero no era todo igual. Cuando a ti te votemos, te daré la capacidad de cesarme. Él me dijo que no, pero ya lo había hecho al adelantar las elecciones. Esa es la única vez que hablé con Puig sobre esto»

11.«Volver a la primera línea política no es una decisión mía»

12.«Esto es una cuestión política, y para mí lo primero es la gente que vive en mi país, y yo creo que tomo la mejor decisión para mi país»

13.«Dejo todos mis cargos, y mi trayectoria demuestra que yo no necesito estar aforada. Si no soy digna de estar en el Consell, menos lo soy de estar en Les Corts»

14.«La decisión de quién me sucederá es una cuestión de la Ejecutiva»

15.«Es una dimisión por una de las mayores infamias que se ha producido en este país»

16.«A cualquier político que quiera hacer políticas contra los poderosos se lo van a cargar con denuncias falsas, con mentiras»

17.«Yo estoy en política por la gente más vulnerable. Y el mensaje que lanzo es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me cuesta. No es una cuestión personal, sino política. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma»

