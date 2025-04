Felipe González aboga por una reforma constitucional para «preservar la integridad del Estado»

R. C. O Grove (Pontevedra) Viernes, 4 de octubre 2024, 01:02 | Actualizado 01:18h. Comenta Compartir

Nuevo acto político en el que coinciden los expresidentes Felipe González (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) y nueva ocasión –esta vez con ocasión del Foro La Toja que se celebra hasta el sábado en esta pequeña isla de O Grove (Pontevedra)- en la que coinciden en sus advertencias sobre los males que acechan a España si los dos grandes partidos políticos no se ponen manos a la obra para llegar a consensos claves en cuestiones de Estado. Y ello pasaría, según enfatizó el primero, por poner las bases para una reforma de la Carta Magna.

«La Constitución del 78 hay que resetearla, pero reformándola con acuerdos básicos», afirmó de forma tajante Felipe González durante el coloquio que protagonizó junto a Mariano Rajoy y otro expresidente de Gobierno, en este caso el portugués Antonio Costa. Tras reiteras la idea ya repetida por otras voces políticas de que el Senado no es una cámara de representación territorial real, insistió en la necesidad de hacer ese 'reseteo' - «palabra de moda», según añadió con ironía- animando a llegar a grandes acuerdos «siempre que se preserve un bien superior, que es la integridad territorial de algo que se llama España y que es un estado-nación constitucional».

En este sentido, el exmandatario y también antiguo líder socialista se cuestionó si realmente la clase política tiene «clara» esa idea hoy en día, informa Europa Press. «Yo creo que no. Las fuerzas determinantes no es que no la tengan clara, es que están en contra de esa idea (...). ¿Qué interés tiene una fuerza independentista en que haya gobernanza en España? Ninguno», arguyó.

Sobre este mismo asunto, Mariano Rajoy quiso puntualizar que «el día que el Frankenstein (en referencia al acuerdo actual del PSOE con partidos de distinto signo-se instaló en España, empezaron los problemas». «Si tú te apoyas en alguien que no cree del todo en lo que hemos hecho hasta ahora, pues podemos tener un lío», avisó.«La polarización viene de arriba a abajo, no al revés. La gente sigue votando a las dos grandes fuerzas para que se pongan de acuerdo», apostilló Felipe González.

El expresidente socialista defendió que precisamente ante la situación política actual la necesidad de que los grandes partidos alcancen acuerdos en materias fundamentales se hace prácticamente acuciante, mensaje que algunos interpretaron estaba dirigido al actual jefe del Ejecutivo y compañero de partido, Pedro Sánchez. «Te pongas como te pongas, hay que llegar a acuerdos de Estado. Si no, nos iremos todos por el sumidero» Y puso como ejemplo el éxito político de la Transición: «coincidíamos con la gente» en ese asunto clave porque «preferían ser hijos de la democracia que nietos de la Guerra Civil». «¿Dónde se votó más la Constitución? En Cataluña -añadió-, sobre la base de libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía».

Una UE más grande y segura

No obstante, aunque gran parte de la mesa de debate versó sobre España, el tema inicial a debatir era el futuro de la Unión Europea. Así, Antonio Costa pedió no cesar en la extensión del club comunitario. «Desde un punto de vista geopolítico, no podemos retrasar la extensión a los países balcánicos. Moldavia y también Ucrania, para que pueda vencer y decidir libremente qué quiere hacer», esgrimió. Por su parte, Rajoy defendió que Europa no está «tan mal» como «muchos la pintan».

No obstante, también identificó varios retos pendientes la seguridad interna y la seguridad en las fronteras. «No creo que la gente esté contra la inmigración porque sí. Están preocupados porque ven que no se controlan las fronteras. Y hay mucha gente que piensa que pueden comenzar a desaparecer sus valores y principios, y su forma de ver el mundo », señaló. Sobre la seguridad, Felipe González ha indicado que no se puede seguir una política de «plastilina» y tampoco se puede vivir subordinado a las decisiones de Estados Unidos. «Se nos olvida muy rápido la historia de Europa», lamentó.

El Rey Felipe VI entrega del Premio Foro La Toja al todavía Alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. E. P. El Rey pide que la UE «aporte respuestas» ante la 'nueva normalidad' El Rey Felipe VI reivindicó este jueves el papel de la Unión Europea en un contexto de «conflictividad e inestabilidad», poniendo como ejemplo las «horribles» guerras en Ucrania y Oriente Próximo. «En este contexto de 'nueva normalidad', fenómeno que tanto analizamos pero que todavía no sabemos manejar muy bien, la UE debe aportar respuestas», afirmó el monarca precisamente antes de entregar el Premio Josep Piqué al todavía Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el marco del Foro La Toja que se celebra en esta isla de O Grove (Pontevedra) y al que también asistió el el líder opositor venezolano Edmundo González, exiliado en España. «No nos podemos permitir que se ponga en jaque o que se debilite, no creo que en nuestro horizonte vital exista mejor alternativa«, sostuvo Felipe VI en su discurso, en el que también advirtió que »ante la nueva complejidad no cabe la inacción porque es la inquietud y no el conformismo, lo que nos impulsa a crecer». No obstante, pidió no caer en el pesimismo porque «las razones para la confianza siguen siendo más y mejores que para la desesperanza. Están en las ciudades y entornos en los que vivimos, en las cualidades y alentos de nuestros compatriotas», concluyó.