Gobierno y PP miden fuerzas en el inicio del curso parlamentario con el asilo a González como ariete

El Partido Popular tratará de infligir este martes al PSOE la primera derrota parlamentaria del curso político con Venezuela como ariete. La Cámara baja discutirá ... una proposición no de ley (PNL) registrada por los propios populares para que España reconozca al opositor venezolano Edmundo González –que el domingo aterrizó en Madrid tras concederle el Gobierno el asilo político que él mismo había pedido– como vencedor de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio y, por tanto, como legítimo presidente del país latinoamericano en detrimento de Nicolás Maduro.

Mientras los socialistas mantienen que, en la línea con la postura de la UniónEuropea, no reconocerán la victoria de ninguno de los candidatos que participó en los comicios venezolanos hasta la publicación de las actas electorales, algo que aún no se ha producido, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo confía en atraer a formaciones como PNV o Coalición Canaria, tradicionalmente críticos con el «régimen» de Maduro y con los que ya han iniciado conversaciones, apoyen la iniciativa. Si estos votan a favor y lo hace también Vox –como es más que previsible–, la proposición saldrá adelante. Una victoria simbólica para los populares en este inicio de curso pese a que el contenido de la propuesta no será de obligado cumplimiento para el Gobierno, ya que se limita a expresar la posición del Congreso ante un asunto político, como cualquier otra PNL.

Por ahora todo está en el aire, ya que los nacionalistas vascos no tienen previsto fijar su posición hasta la celebración del pleno, que comienza a las 15:00 horas e este martes. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, insistió este lunes en Radio Euskadi que su formación ve «con buenos ojos» la concesión de asilo político a González porque «su vida corría peligro», pero el mismo tiempo afeaba al PP lo que entienden como un uso político de la cuestión. «Hay que pedirle al PP hable más con Venezuela y utilice menos a Venezuela para hacer política contra Sánchez», zanjó.

Ortuzar, cuyo partido mantiene contactos con la oposición venezolana, sí avanzó que presionará al PSOEcon la cuestión: «Vamos a ser muy duros, lo hemos sido y lo seguiremos siendo, con las maneras autoritarias y con la falta de democracia que hay allí».

Pero más allá de que salga o no adelante la proposición, el PP obligará a los grupos a «retratarse» y pronunciarse sobre la situación que se vive actualmente en Venzuela, coincidiendo con la llegada del opositor venezolano.

El propio Feijóo aseguró este lunes en una entrevista en Antena 3 que «Maduro está celebrando que quien ha ganado las elecciones haya salido del país». El líder del PP defiende que el Gobierno haya decidido dar asilo al líder opositor venezolano, pero insiste en que se le debería reconocer como presidente legítimo de su país.

El dirigente gallego reclamó al mismo tiempo al Tribunal Penal Internacional (TPI) la detención del actual presidente venezolano como han hecho, sostiene Feijóo, los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. «Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Y además, sumarme a la solicitud de detención del señor Maduro porque no respeta los resultados democráticos en Venezuela y expulsa, como lo hemos visto, ante las amenazas de su fiscal y de sus tribunales, a las personas que han ganado las elecciones», añadió.

Comparación con Guaidó

La sesión se convertirá, por tanto, en un pulso entre Gobierno y PP en el que ambos medirán la fuerza parlamentaria de cada bloque, en un momento en el que Moncloa trata de relanzar la carrera hacia losPresupuestos de 2025, norma clave para la legislatura tras quedar prorrogados los de 2023. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ha cerrado filas con los socialistas y dirige, por el momento, las críticas hacia el PP, al que afea «la actitud irresponsable» al exigir el reconocimiento del líder opositor venezolano. Una vía, sostienen, que «no va a ninguna parte» como ocurrió en 2019 con el caso de Juan Guaidó.

Podemos, en cambio, repartirá sus andanadas también contra el Gobierno en el debate de este martes a tenor de lo afirmado por su coportavoz, María Teresa Pérez, que este lunes calificó de «hipócrita» la posición del Gobierno al conceder asilo urgente al líder opositor venezolano, al que tildó de «ultraderechista» aliado del PP y Vox, mientras «rechaza romper relaciones con el Estado genocida» de Israel y deniega acogida a activistas saharauis perseguidos por Marruecos».

El propio González, cuya presencia como invitado en el Congreso este martes está aún en el aire, agradeció en una misiva al Gobierno la «acogida y protección en estos momentos» y espera, al mismo tiempo, que su marcha del país latinoamericano sirva «para que cambien las cosas».