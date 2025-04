Feijóo se decide por Alejandro Fernández para sacar al PP del ostracismo en Cataluña

Otra vida extra como azote del independentismo

La salida de Pablo Casado le concedió una vida extra conla que no contaba. En Génova estaba todo decidido para cobrarle las facturas de golpe. El plan pasaba por su relevo y traer de Europa a Dolors Montserrat para convertirla en la nueva líder del PP catalán. Las mismas intenciones que tenía para él Alberto Núñez Feijóo hasta que Pere Aragonès se interpuso. El adelanto electoral y el apoyo recibido en estas semanas de las bases del partido y de las principales organizaciones constitucionalistas le han otorgado a Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) otra vida extra.

Hijo de familia obrera con raíces asturianas, desde niño tenía claro que quería ser político, y al cumplir la mayoría de edad no dudó en cursar Ciencias Políticas y de la Administración en Barcelona. Amante del rock y fanático de Margaret Thatcher, Fernández se afilió en 1994 a Nuevas Generaciones aunque no fue hasta 2003 cuando dio sus primeros pasos en la política como edil en el Ayuntamiento tarraconense. Desde allí, encarriló su carrera hasta que 15 años después asumiría el reto de liderar un PP muy debilitado tras la victoria en las urnas de Cs en 2017. Convertido en azote del independentismo desde su escaño en el Parlament, su estreno como candidato a la Generalitat no acompañó sus dotes en la refriega. Obtuvo tres escaños, que podría ahora cuadruplicar.