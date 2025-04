Aragonès adelanta las elecciones catalanas al 12 de mayo

Doce de mayo, elecciones en Cataluña. La votación del Parlament, que ha tumbado los Presupuestos catalanes, ha provocado una reacción en cadena y el presidente ... de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles, una hora después de la votación en la Cámara catalana, que da por liquidada la legislatura y que Cataluña acudirá a las urnas el 12 de mayo próximo. Su objetivo era agotar el mandato, en febrero de 2025, siempre y cuando pudiera aprobar el Presupuesto. La negativa de Junts y los comunes a apoyar sus Cuentas ha precipitado el final de la legislatura.

El adelanto electoral pone fin al Govern de Aragonès, que gobierna en solitario desde octubre de 2022, tras la salida de Junts del Ejecutivo autonómico. La legislatura empezó con una alianza entre ERC, Junts y la CUP, las tres formaciones que invistieron a Aragonès, y acaba con el Gobierno de ERC en solitario, incapaz de aprobar los Presupuestos. Aragonès solo había logrado el apoyo de la principal fuerza del Parlament, el PSC. Se ha quedado a un voto de poder sacar adelante las Cuentas. Esta convocatoria llega un día antes de que el Congreso apruebe la ley de amnistía.

Aragonès ha fijado ya el rumbo en los comicios, en los que ha dicho que la ciudadanía deberá elegir entre la responsabilidad y los grupos que a su juicio han incurrido en una irresponsabilidad, tumbando las Cuentas, en este caso Junts y los comunes. Entre los que según Aragonès han actuado con responsabilidad, ERC y el PSC, que habían pactado los número de la Generalitat, ha apuntado que habrá que elegir entre un proyecto conformista, dependiente del Gobierno y que pone soluciones antiguas sobre la mesa, en referencia a los socialistas, y un proyecto netamente republicano, que pone como objetivo el referéndum de autodeterminación y el pacto fiscal, los dos objetivos de la próximas legislatura.

Fuentes republicanas consideran que la convocatoria les llega en un buen momento, toda vez que Junts sigue sin candidato a la espera de que se aclare la situación de Carles Puigdemont y el expresidente de la Generalitat acabe de deshojar la margarita. En las filas de Esquerra creen además que el momento es propicio si el 'caso Koldo' empieza a salpicar a Salvador Illa. En el entorno de Aragonès creen que el PSC saldrá castigado en las urnas por el caso Koldo y por la ley de amnistía, ya que en las últimas elecciones los socialistas tuvieron mucho voto prestado de Ciudadanos. En Junts, en cambio, han apostado por las elecciones, como ya ha dejado por sentado este miércoles su portavoz en el Parlament, Albert Batet. Los postconvergentes rompieron su alianza con ERC y salieron del Ejecutivo en octubre de 2022. Los postconvergentes dan por hecho que Puigdemont será su candidato y acusan a Aragonès de «sectarismo». Los junteros han provocado la convocatoria electoral. Han dejado a la vista la debilidad en la que se encontraba el Govern y además la última imagen que deja el Gobierno de Aragonès es de la mano del PSC. Junts lleva meses advirtiendo de la llegada de un nuevo tripartito de izquierdas. Sobre Puigdemont, fuentes del Govern señalan que él verá lo que hace, pero avisan que en en 2021 ya fue el candidato de Junts y acabó en tercera posición, tras el PSC y ERC.

Sobre las consecuencias que la decisión de adelantar las elecciones pueden tener para la gobernabilidad española, en el entorno de Aragonès advierten de que los comunes están en el Gobierno central, tienen un ministro y por tanto atribuyen a una parte del Ejecutivo central el rechazo a los Presupuestos catalanes. «Tendrá consecuencias, no somos hermanitas de la caridad», avisan en el equipo del presidente de la Generalitat. Sánchez no puede pretender que nos quedemos «aplaudiendo» la decisión de los comunes de tumbar las cuentas, rematan.

Por qué se adelantan las elecciones

El anuncio de Aragonés llega una hora después de que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat haya sido tumbado durante la sesión plenaria de este miércoles. El Govern no ha logrado que Junts y los comunes retiraran sus enmiendas a la totalidad y las Cuentas catalanas no han superado el primer trámite parlamentario. El Ejecutivo se ha quedado a un voto de la mayoría absoluta, los 66 diputados de ERC y PSC y el de Cristina Casol, ex de Junts, expulsada por el partido al grupo mixto y que ha respaldado al Ejecutivo de Pere Aragonès, que ha tomado la palabra para anunciar que retira el proyecto de Presupuestos. Tras el debate, Aragonès ha convocado una reunión de su consejo ejecutivo, donde han acordado el adelanto electoral.

El Govern y los comunes han estado negociando hasta el último minuto pero ni las presiones de la Moncloa han surtido efecto en la formación de izquierdas, que se ha mantenido firme en su posición. Exigió a Aragonès que hiciera una declaración pública de rechazo al megacomplejo de ocio, turismo y casinos Hard Rock, en Vilaseca, Tarragona, junto a Port Aventura. Aragonès se ha negado a paralizar el proyecto y los comunes han mantenido su enmienda a la totalidad. En Comú Podem se jugaba su futuro político en la operación. Si cedía, corría el riesgo de acabar fagocitado en las elecciones por el PSC o ERC.

Aragonès se proponía aprobar sus terceras Cuentas en 4 años de mandato. Su objetivo era validar estas últimas para poder agotar la legislatura. Ahora, tendrá que elegir entre la prórroga y seguir gobernando en solitario o el adelanto electoral. Fuentes republicanas creen que las encuestas les son favorables y está sobre la mesa el anticipo para antes de las europeas. En ERC consideran que es buen momento, toda vez que Junts sigue sin candidato a la espera de que se aclare la situación de Carles Puigdemont y el expresidente de la Generalitat acabe de deshojar la margarita. En las filas de Esquerra creen que el momento es propicio si el caso Koldo empieza a salpicar a Salvador Illa. Hay voces republicanas que consideran que el caso Koldo puede ir a peor para el líder del PSC, lo que aconseja el adelanto en otoño.

En el inicio del debate presupuestario en la Cámara catalana, Junts ha reclamado al presidente de la Generalitat que por «patriotismo» convoque elecciones si no es capaz de sacar adelante la votación de las Cuentas autonómicas de esta tarde. «No podemos alargar esta agonía», ha asegurado el portavoz de Junts, Albert Batet. Los postconvergentes han lanzado un órdago al jefe del Ejecutivo catalán. Junts ha negociado con el Govern, pero ha optado por el desgaste del Ejecutivo y por infligirle una derrota parlamentaria.

En su intervención en la Cámara catalana, la líder de los comunes, Jéssica Albiach, visiblemente molesta y enojada con el Gobierno catalán, ha señalado que «hoy Cataluña podría tener Presupuestos», pero «parece que eso no pasará». «No quiero que Cataluña sea Macao», ha asegurado. «El Hard Rock es un proyecto tóxico», ha reiterado. «Está en su mano si se hace o no», ha presionado. «Rectifique», le ha exigido. Albiach ha reprochado a Aragonès que haya instado a presionarla desde Madrid para hacer