Feijóo citará a Begoña Gómez en el Senado si Sánchez le «obliga»

El PP ha citado a la comisión de investigación que ha impulsado en el Senado sobre el 'caso Koldo' a 58 personas relacionadas con ... la presunta trama de corrupción de las mascarillas, entre ellas a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o Salvador Illa. Pero se resiste, de momento, a hacerlo con Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez. Una decisión que los populares podrían tomar en última instancia en caso de que el jefe del Ejecutivo no ofrezca explicaciones en sede parlamentaria. «No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que me obligue», admitió este martes Alberto Núñez Feijóo en la Cope.

El líder del PP ya afirmó el miércoles en otra entrevista que «no tenía ningún interés» en sentar a Begoña Gómez porque ése no es su «estilo». No obstante, su partido no quiere cerrar del todo esa puerta. Primero quiere que Sánchez despeje y aclare las dudas que apuntaban a que su esposa aprovechó su posición para influir en la adjudicación de subvenciones y contratos. «Si no da ninguna información y, si en el volcado de las informaciones, se deduce información relevante, es evidente que no descartamos que el presidente dé información en sede parlamentaria. Lo tiene fácil. Pero de momento no lo ha hecho», afirmó Feijóo, que podría acabar citando al jefe del Ejecutivo conforme se acerquen las elecciones europeas.

Los populares siguen manteniendo que a tenor de las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, están ante un «supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno», quien, a su juicio, debería haberse inhibido de reuniones del Consejo de Ministros, como las que aprobaron el rescate de Air Europa «con 800 millones de euros de dinero público». Y seguirán atacando por ahí al presidente del Gobierno. Primero agotarán las vías administrativas y, si Moncloa no da «ninguna explicación», los servicios jurídicos del partido valorarán la judicial con la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Conflicto de intereses

Feijóo defendió además su decisión de alargar el proceso de tramitación de la amnistía en el Senado para poder trasladar «a todos los españoles» que esa medida de gracia que beneficiará a los encausados del 'procés' es «probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco». «Unos políticos, que están sentenciados por el Supremo, han redactado el Código Penal. Han decidido quién es el presidente del Gobierno. Cada semana le prorrogan su mandato. En nuestro país ya no hay un gobierno Frankestein, es un Gobierno zombie porque ya han transcurrido nueve meses y no ha habido ninguna decisión», denunció.

El líder del PP avanzó además los pasos que darán una vez que la ley salga del Senado y vuelva al Congreso para ser aprobada definitivamente tras las elecciones catalanas. A partir de ahí , los conservadores pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad en los siguientes dos meses y el Tribunal Supremo también tiene la potestad de presentar un recurso ante la autoridades judiciales europeas, lo que conllevaría, explicó, a la paralización de la entrada en vigor de la ley.

En Génova están sorprendidos de que 24 horas después de que Pere Aragonès se «mofase» de Sánchez y volviese a pedir en el Senado un reférendum, no haya salido ningún dirigente socialista a descartar un posible pacto postelectoral con ERC. Los conservadores dan por hecho con ese silencio de que si el PSC gana las elecciones catalanas «dará la vicepresidencia» a Aragonès. También mantienen que si es necesario realizar una consulta de independencia «contra la Constitución» para hacer que Sánchez siga en la Moncloa, el líder socialista cederá. «Quien nos ha mentido es el PSOE, no los independentistas», aseveró Feijóo.