Elna recibe a Puigdemont sin esteladas en los balcones

Carles Puigdemont anunciará este jueves en Elna, en el sur de Francia, su candidatura para presentarse en las próximas elecciones catalanas. Elna es una ... localidad fetiche para el independentismo. En este municipio de la Cataluña norte se escondieron miles de urnas para el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y se imprimieron miles de papeletas. Elna, ciudad de unos 8.000 habitantes y simbólica del exilio republicano, no ha recibido con expectación al expresidente de la Generalitat, que no se ha dejado ver por la población y cuya llegada está anunciada para las 7 de la tarde, la hora de la conferencia. El recibimiento de la ciudadanía ha sido mas bien con indiferencia. A las 13 horas, seis antes del acto previsto en el Ayuntamiento de la localidad, ni un militante se ha dejado ver en la plaza mayor del municipio. Ni banderas ni 'esteladas' en los balcones. Nada que ver con la conferencia que Puigdemont pronunció en 2020, cerca de Elna, en Perpiñán.

El diario local, L'Indépendant no incluye este jueves ni una mención, ni en portada ni en páginas interiores, a la conferencia del líder moral de Junts, que estará acompañado por el alcalde de la ciudad, Nicolás García, del Partido Comunista, y por la plana mayor de la formación postconvergente. Como atrezzo, la plaza ha amanecido decorada con alguna pegatina de 'Catalonia is not Spain'

Puigdemont desvelará la incógnita sobre se decisión de presentarse, que en su partido dan por hecho, y además hará una oferta de «país», según señalan fuentes postconvergentes. Esta oferta de país irá encaminada a reeditar la fórmula similar a la de 2015, Junts pel Sí, con la que se presentaron juntos ERC y la entonces Convergència. Una marca con la que el independentismo, de concurrir unido, podría quedar en primera posición, por delante del PSC. Esquerra, no obstante, no está en estos momentos en disposición de aceptar una propuesta como esta. La victoria de Junts pel Sí, en 2015, que se quedó cerca de la mayoría absoluta, precipitó la aceleración del 'procés'. Mas pactó con la CUP, pero los anticapitalistas mandaron al president a la «papelera de la historia» y Mas, antes que convocar elecciones, situó a Puigdemont como candidato a la investidura.