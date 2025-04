Sánchez resta importancia a una candidatura de Puigdemont: «Ya se presentó en 2021 y en 2017»

A escasas horas de que Carles Puigdemont deshoje definitivamente la margarita y confirme que concurrirá como cabeza de cartel de Junts a las elecciones del 12 de mayo ... , Pedro Sánchez se ha mostrado este jueves tranquilo y ha restado importancia a la decisión del 'expresident'. El jefe del Ejecutivo ha recordado en una breve declaración a los medios en Bruselas que el exdirigente, con el que el PSOE pactó el pasado noviembre la controvertida amnistía del 'procés' para garantizarse la continuidad en la Moncloa, compitió también en las dos elecciones anteriores, tras huir de la Justicia.

«La democracia es eso y apuesta por mirar hacia adelante -argumentó Sánchez- Puigdemont no deja de ser candidato que ya se presentó en 2021 y 2017. No hay novedad en eso». La novedad es, sin embargo, las condiciones en las que en esta ocasión el aún prófugo se enfrenta a la cita con las urnas. Aunque la amnistía no estará aprobada el día de los comicios, en Junts creen que sí podría estarlo en el momento en el que tenga lugar el debate de investidura, que puede tener lugar hasta finales de julio, antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones si ningún candidato obtiene los votos suficientes.

De momento, el último barómetro del Centre d'Estudis de la Generalitat, el CIS Catalán, publicado hoy, apunta a que la victoria el 12 de mayo volverá a ser para el líder del PSC, Salvador Illa, que estaría en condiciones además de vencer con más holgura que en 2021, cuando empató con ERC en número de escaños. Sin embargo, el sondeo también presenta como posible númericamente un escenario en el que el secesionismo (Esquerra, Junts y la CUP) sume lo suficiente como para alcanzar la mayoría absoluta.

Sánchez ha defendido, en todo caso, que su partido ve estas elecciones como como «una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire más al futuro y no tanto al 2017» y ha argumentado que la «gran lección de esta década perdida» es que dividida Cataluña no avanza y hace falta un «proyecto integrador, sin reproches sin resquemores». Los socialistas sostienen que eso es Illa y su aspiración es que pueda gobernar en solitario con apoyos externos.

Ante las dudas sobre los incentivos que podrían tener ERC y Junts para seguir apoyando al Ejecutivo si no logran la Generalitat, en el PSOE creen que seguirán existiendo. «La hoja de ruta es clara, lo hemos dicho desde el principio pese a la frustración de la derecha y la ultradrecha -argumentó el presidente-: tenemos que apostar por la convivencia. Y eso es también apostar por el crecimiento económico, por la intensa creación de empleo, por el avance en derechos y por una responsabilidad fiscal que nos está llevando a cumplir los objetivos».

El presidente, sabedor de las reticencias que su estrategia suscita en una parte de la ciudadanía y de su propio electorado defendió, además, que no solo pretende beneficiar a Cataluña. «También está en el interés del resto de España que se logre pasar página, que abramos un nueva etapa y se normalice la situación porque estos datos positivos tienen también que ver con la etapa de convivencia que estamos afrontando con valentía y coraje desde el Gobierno de España», ha añadido.