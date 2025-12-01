HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Yolanda Díaz interviene en la última sesión de control al Gobieno en el Congreso. EFE

Díaz reaviva su discurso más combativo a las puertas de un ciclo electoral decisivo

La vicepresidenta ha convertido la vivienda en un caballo de batalla contra el PSOE ante la falta de un proyecto común de las izquierdas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:31

El fracaso en la votación de una proposición de ley sobre vivienda el pasado jueves en el Congreso pasó prácticamente desapercibida. En otra jornada frenética, ... todas las miradas estaban centradas en la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y en el descarrilamiento de la senda de déficit del Gobierno, primer paso para los Presupuestos, tras ser tumbada en por PP, Vox, UPN y Junts.

