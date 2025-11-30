HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?
El furgón de la Guardia Civil que lleva a José Luis Ábalos llega el jueves a Soto del Real. Reuters

Diccionario ampliado de la corrupción española

Los casos 'Koldo' y 'mascarillas' en Almería añaden nuevos vocablos a la jerga que los corruptos usan para intentar burlar a los investigadores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Cada nueva trama de mordidas y sobornos descubierta por los investigadores aporta asombrosos vocablos y deslumbrantes expresiones al ya imponente diccionario de la corrupción en ... España. Metonimias, apodos ingeniosos, expresiones castizas, y otras de muy mal gusto, y metáforas gastronómicas sorprenden desde hace lustros a los agentes, que se siguen maravillando por los intentos de los corruptos para intentar disimular con palabros inventados sus múltiples chanchullos. Las últimas contribuciones a la jerga corrupta nacional llegan del 'caso Koldo' y el 'caso mascarillas de Almería'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  4. 4 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  5. 5 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  6. 6

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  7. 7 Extremadura ilumina la Navidad
  8. 8

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  9. 9 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda
  10. 10 El mejor jamón para estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Diccionario ampliado de la corrupción española

Diccionario ampliado de la corrupción española