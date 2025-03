Cuatro afines a Yolanda Díaz pilotarán Sumar hasta otoño

Sumar entra en un periodo de interinidad para decidir «de forma sopesada» su futuro como partido y qué relación tendrá con el resto de formaciones ... de la izquierda que hasta ahora formaban parte de su plataforma. Un proceso que se alargará varios meses, al menos hasta otoño, cuando elijan al nuevo coordinador general, siempre que ninguna convocatoria electoral se interponga en la hoja de ruta. Hasta entonces, el cargo que hasta el lunes ocupaba Yolanda Díaz estará compartido por cuatro personas de su máxima confianza: la secretaria de Organización, Lara Hernández; su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; y el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro.

La formación magenta ha optado por una cuaterna que, de facto, reforzará el peso de Díaz al no suponer un contrapeso efectivo. La líder gallega mantiene el liderazgo político –aunque no el puramente orgánico– al frente de la coordinación de los ministerios controlados por Sumar y sobre los 27 diputados del grupo parlamentario. «No me voy, me quedo», llegó a reconocer la vicepresidenta el martes, tras la confusión causada por su salida–. El movimiento ha sido rápido e indoloro, en un momento de debilidad en el que la plataforma llamada a integrar a una quincena de organizaciones estaba siendo cuestionada por Izquierda Unida o Más País. Especialmente tras los malos resultados de las elecciones europeas, que forzaron la dimisión de la líder gallega y pusieron la guinda a un ciclo electoral con el espacio magenta en franco retroceso.

El principal reclamo de estas organizaciones pasa por tener más protagonismo en el frente amplio tras la salida de Díaz –a la que llegaron a acusar de practicar un «hiperliderazgo»–, establecer métodos democráticos como primarias o crear una 'Mesa de la Coalición' para que el espacio sea más «horizontal» en la toma de decisiones. Compromís, que logró el domingo uno de los tres eurodiputados que obtuvo Sumar para las europeas en detrimento de IU, que por primera vez no logró representación en el Europarlamento, se desvinculó de este proceso. Podemos, por su parte, ve ahora reforzada la posición que tomó en diciembre con su salto al Grupo Mixto.

La nueva dirección y la hoja de ruta fueron ratificadas este jueves por el grupo coordinador, compuesto por 80 miembros –entre los que no están el 30% de los puestos reservados a partidos aliados–, que validó por mayoría simple la propuesta. Todo ello apenas 83 días después de que Díaz fuera ungida líder de Sumar en su asamblea fundacional.

«Altura de miras»

La vicepresidenta segunda pidió este jueves en una entrevista en RTVE «altura de miras» a las organizaciones que componen el espacio político después de reconocer que Sumar tuvo un mal resultado en las elecciones europeas. Justificó que, ante ello, la «cabeza visible» del proyecto político debe asumir responsabilidades y en su caso ha «hecho lo que tenía que hacer, dimitir como líder». «Por supuesto soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas», enfatizó.

Una de las salidas a este proceso que parecen tomar forma es que Sumar finalmente quede configurado como un partido más en la constelación de la izquierda, al mismo nivel que el resto de organizaciones de las que aspiraba ser su nave nodriza. El siguiente paso que busca la dirección magenta es entablar un dialogo con las formaciones que tuvieron un papel activo en la asamblea fundacional de marzo y, tras estas negociaciones, comenzar a despejar las incógnitas.En lo que sí coinciden todas las partes es en la ausencia de urgencias.

La estructura plurinacional e híbrida sobre la que se edificó Sumar, es decir, la convivencia de un espacio estatal (el propio partido magenta, Izquierda Unida o Equo) con otro territorial (comunes, Más Madrid y Compromís) condenó el liderazgo efectivo de Díaz a un equilibrio delicado entre esferas de poder internas. Al mismo tiempo, minó su aspiración de pilotar un frente amplio con un proyecto de país para la próxima década, tal y como demuestra el retroceso que el espacio ha sufrido en el último ciclo electoral y sobre el que inician un proceso de reflexión.