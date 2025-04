Bolaños ofrece a Peinado un coche oficial que le lleve a la Moncloa para interrogarle

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declarará el próximo miércoles como testigo en el marco del 'caso Begoña Gómez'. ... El declarante tendrá que explicar la contratación de la empleada Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno para sus actividades privadas. La cita está programada a las 10:30 horas en el complejo de la Moncloa, sede del departamento presidencial, pero la puesta en escena ya se empieza a conocer con una semana de antelación.

En concreto, el titular de Justicia ha comunicado al juez instructor de Madrid Juan Carlos Peinado que «para facilitar el acceso y salida de la comisión judicial al Complejo de la Moncloa (...) les ofrecemos la posibilidad de disponer de un vehículo del parque móvil». Para ello, la carta remitida al juzgado recoge la necesidad de que el magistrado que cumplirá 71 años en otoño le indique «la hora y el lugar de recogida», así como la identidad de las personas que integrarán la comitiva.

La misiva se conoce después de que la semana pasada el juez contestara que no tenía «inconveniente» en desplazarse hasta la sede de la Presidencia, «siempre y cuando» se le facilitase «un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado», dado que cuando fue a interrogar a Sánchez le retuvieron «un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso».

Asimismo, Bolaños ofrece al instructor la posibilidad de «coordinarse con personal técnico con el fin de que la práctica de esta prueba testifical acordada por el juzgado que se lleve a cabo con las condiciones adecuadas». «A estos efectos, les rogamos que nos envíen un correo electrónico concretando las necesidades requeridas», apunta el ministro.

El superior jerárquico

El instructor acordó su citación después de que Alfredo González, que en julio de 2018 era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y tramitó la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, le señalara como su entonces superior jerárquico. Peinado, en plena comparecencia, se mostró sorprendido por la forma de contratación de esa mujer.

«Perdone que insista tanto, pero es que llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino con todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?», cuestionó el juez, según recoge el acta de su testifical. González contestó que sí era lo habitual al tratarse de «personal eventual». «Esos requisitos que usted me menciona, en el caso concreto de este tipo de personal, no opera», contestó el interrogado.

Instantes después, el juez le repreguntó de quién dependía: «¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo». El testigo aseguró que era «Félix Bolaños», a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía «todos los días» para despachar «multitud de asuntos» en la Moncloa.

Aunque en un principio el juez planteó interrogar a Bolaños en la sede de Justicia en la calle San Bernardo de Madrid, finalmente accedió a desplazarse al complejo de la Moncloa a petición del ministro. Alegó que, por razones de «seguridad», su jefe de escoltas veía pertinente que la testifical se celebrara en las oficinas de la Presidencia del Gobierno.

Cabe recordar que en esta causa, aunque por otra de las ramas de investigación, ya declaró el presidente Pedro Sánchez, el pasado 30 de julio. Pese a que el jefe del Ejecutivo también pidió declarar por escrito, el instructor optó por la comparecencia presencial en la Moncloa. Sánchez se acogió al artículo legal que respalda que como cónyuge de Gómez estaba «dispensado de la obligación de declarar».