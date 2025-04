'Bienvenida republicana' en Elna y baño de masas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont efectuó este jueves una prueba piloto de cómo será su regreso a Cataluña casi siete años después de ... su huida a Bruselas. El político prófugo beneficiado por la proposición de ley de amnistía sueña con una vuelta como la ya mítica de Josep Tarradellas de 1977, ante miles de personas coreando su nombre y recibido en el Palau de la Generalitat. En Elna dijo sentirse «en casa», pero no lo está propiamente.

Esta localidad francesa se encuentra en lo que el nacionalismo catalán llama la Cataluña norte, a unos 30 kilómetros de la frontera y junto a la ciudad de Perpiñán. En casi siete años, el expresidente de la Generalitat no ha cruzado ninguna vez el límite entre Francia y España. Ahora amaga con hacerlo, si es finalmente el candidato a la investidura en la Cámara autonómica en función de lo que deparen las urnas catalanas el próximo 12 de mayo. De hecho, toda la campaña va a girar en torno a esta idea y para ello Junts buscó todo el simbolismo de Elna.

El independentismo escondió miles de urnas en esta localidad para el referéndum ilegal del 1-O de 2017 e imprimió miles de papeletas. También el consejo de la república y Òmnium Cultural han celebrado actos y asambleas aquí. Es simbólica porque fue la primera ciudad francesa que instauró el uso del catalán en los plenos municipales, una decisión que ha tumbado la justicia francesa. Puigdemont hizo referencia a los Països Catalans.

Del espacio de Junts puede decirse que no faltó absolutamente nadie... solo Clara Ponsatí porque ha decidido montar otro partido

En Elna, en su maternidad, nacieron cientos de niños de hijas de exiliadas republicanas de la Guerra Civil. El alcalde de la ciudad, Nicolás García, es descendiente de los refugiados republicanos españoles. Es el único alcalde comunista de la zona y este jueves dio la «bienvenida republicana» a Puigdemont, una tradición en el municipio, según relató. «Elna es una villa que siempre acogerá a los exiliados y los represaliados», dijo.

El expresidente de la Generalitat buscó 'ex profeso' la imagen presidencial del exiliado bajando del coche y llegando a su destino acompañado de su mujer. Le esperaban Toni Comín y Lluís Puig, con quienes lleva casi siete años en Waterloo. También su amigo Jami Matamala, que le ha acompañado en todo su periplo en dicha localidad belga. Del espacio de Junts, puede decirse que no faltó absolutamente nadie, estaban todos los que son. Con el pelo más corto de lo habitual, preparado para la batalla y en una buena forma física, Puigdemont insufló moral de victoria. Solo faltaba Clara Ponsatí, pero porque ha decidido montar otro partido.

Nada que ver con 2020

A la entrada del Ayuntamiento de la localidad, cientos de personas coreaban el nombre del dirigente nacionalista. Habían hecho cola para entrar durante tres horas. Buena parte de ellos habían viajado de Cataluña. Pero horas antes ni un militante se dejó ver en la plaza mayor del municipio. Ni banderas ni 'esteladas' en los balcones. Nada que ver con la conferencia que Puigdemont pronunció en 2020, cerca de Elna, en Perpiñán. Incluso el diario local L'Indépendant no incluyó ni una mención, ni en portada ni en páginas interiores, a la conferencia del líder moral de Junts. Como 'atrezzo', la plaza amaneció decorada con alguna pegatina de 'Catalonia is not Spain'.

Ampliar Aspecto general de la sala del Ayuntamiento de Elna donde presentó su candidatura Puigdemont. E. P.

En el interior del consistorio, 1.000 personas escucharon al líder moral de Junts, 700 en la sala y otras 300 en una terraza contigua. El grito que más se escuchó fue «Puigdemont, nuestro presidente» y proclamas a favor de la «independencia». Tras pronunciar su discurso, de una hora (aunque estaba anunciado de solo media), volvió a marcharse en coche.

Puigdmont será proclamado candidato oficial de su partido en las primarias que se celebrarán este sábado. Pero para la cita del 12-M Junts parte como tercera fuerza en las encuestas, tras PSC y ERC, aunque mediáticamente este jueves se puso en cabeza. A su conferencia acudieron 70 periodistas de 40 medios de comunicación, seis de ellos internacionales.