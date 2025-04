Feijóo supedita la elección de su candidato el 12-M a cerrar el pacto con Cs

Javier Arias Lomo Jueves, 21 de marzo 2024, 12:56 Comenta Compartir

El PP no piensa abordar la papeleta de quién será su candidato para las catalanas del próximo 12 de mayo hasta cerrar de forma ... definitiva un pacto con Ciudadanos para integrar a los liberales en sus filas. Esa es la idea en la que Alberto Núñez Feijóo lleva insistiendo semanas y que no piensa abandonar de ninguna forma a pesar de la presión creciente que se cierne sobre él por no tener todavía cabeza de cártel.

La hoja de ruta de los populares pasa por alcanzar un acuerdo con la formación naranja no solo para Cataluña, sino para el resto de territorios y procesos electorales que se avecinan a nivel nacional. Esa es una de las razones por las que está resultando tan difícil que las negociaciones lleguen a buen puerto. Fuentes populares defienden estar siendo flexibles con los plazos y no haber fijado un límite en el calendario para cerrar lo que tildan de «integración» de Cs. Aunque esa decisión no podrá postergarse más allá del 1 de abril, fecha límite para presentar tanto las candidaturas como el candidato. Otra cosa es lo que tiene que ver con las condiciones del hipotético acuerdo entre ambas formaciones. La principal línea roja del PP radica en que se respeten tanto las siglas de Génova como el logo, lo que haría desaparecer el tradicional color naranja de los liberales en cualquier eventual candidatura. La decisión, si bien, resulta más que trascendental para Cs. Los de Feijóo evitan hablar de «disolución», pero lo cierto es que con el «sí» del partido que actualmente lidera Adrián Vázquez –eurodiputado y secretario general– conseguirían un objetivo que llevan anhelando desde el batacazo electoral de los naranjas en 2019: absorber el partido que llegó a quedarse solo dos escaños por detrás de ellos –con Pablo Casado en la dirección del partido–. En las europeas, en cambio, parece bastante improbable que Cs renuncie a concurrir en solitario. Actualmente se trata del único lugar donde puede seguir marcando agenda política y en los últimos meses, de hecho, ha liderado muchas de las iniciativas en la Eurocámara en contra de la ley de amnistía. En el PP admiten que, en un contexto decreciente –como vienen experimentado ambos en Cataluña– , «las integraciones resultan más difíciles». Los de Feijóo tienen tres escaños actualmente, mientras que los naranjas seis. Pero también insisten en que se trata de la mejor fórmula para luchar contra el sanchismo y el independentismo. Las gallegas de 2020, de hecho –donde PP y Cs no fueron capaces de cerrar un pacto y los liberales no consiguieron ni un solo escaño–, representa un buen ejemplo de ello, sostienen fuentes populares. Ejemplo del 23-J Los de Feijóo confían en seguir mejorando sus resultados en Cataluña tras triplicar en las generales del pasado 23-J –cosecharon seis– los escaños obtenidos en 2019. Pero antes, y una vez resuelto el acuerdo o no con Cs, deben escoger candidato. El dirigente gallego había postergado cualquier decisión al respecto hasta después de las europeas. Pero el adelanto electoral ha desbaratado los planes. Dolors Monserrat, el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el exliberal Nacho Martín o el portavoz en Barcelona, Daniel Sirera, son algunos de los nombres que suenan también como posibles candidatos. Aunque la realidad es que Feijóo es consciente que el respaldo con el que cuenta Fernández entre la militancia del PP catalán es algo a tener muy en cuenta.

Temas

Alberto Núñez Feijóo