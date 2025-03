El PP contiene el aliento y fía a su resistencia en Galicia que el giro de Feijóo no le penalice

El PP cerró este lunes filas en torno a Alberto Núñez Feijóo a solo una semana de las elecciones gallegas ante el reconocimiento este fin ... de semana de que durante «24 horas» estudió las posibilidades de la amnistía exigida por Junts a cambio de su investidura y de la insinuación de que estaría dispuesto a conceder un indulto con condiciones a Carles Puigdemont dentro de un plan de reconciliación para Cataluña. Un enredo que alteró el guion de la contienda y que dejó perplejos a muchos dirigentes populares a los que todavía hoy les cuesta salir de su asombro. Pero si fue «una voladura controlada», como creen algunos, por el temor a que los independentistas pudieran tirar de la manta y desvelaran información delicada sobre sus negociaciones estivales, o una «torpeza absoluta», como piensan otros, ya da igual.

La consigna ahora es taponar las vías de agua y reconducir la campaña a seis días de que se abran las urnas, en las que el partido conservador y su líder parece que arriesgan todo y en la que cualquier error puede costarles la mayoría absoluta. «Ojo Galicia, que nos jugamos mucho», avisó Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña fue la primera en echar un capote a Feijóo al sugerir que la polémica busca desestabilizar al PP antes del 18-F, pese a que fueron fuentes de alto nivel de la formación quienes destaparon la caja de los truenos, y dar un «balón de oxígeno» al PSOE y a Vox que «se agarran a un clavo ardiendo».

Ayuso no se salió de la línea argumental de Génova y aseguró, en una entrevista en Telecinco, que ella no ha visto ese «giro» que atribuyen al líder nacional del PP sobre la amnistía o un eventual indulto al exmandatario catalán. Es más, se aferró a las declaraciones públicas que efectuó Feijóo este domingo desde Ferrol. «Le escuché decir exactamente lo mismo (de siempre): no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial y a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán», aseveró.

Pero Díaz Ayuso quiso también dejar claro que «lo que hemos visto en Cataluña es imperdonable» y que ella, con Junts, «no iría ni a la vuelta de la esquina», por lo que no se plantea medidas de gracia ni con condiciones. Al alineamiento de la líder madrileña se sumó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien tampoco tiene «ningún tipo de género de duda» sobre los planes del PP y de su líder con respecto al soberanismo.

«Yo no soy Pedro Sánchez»

El mandatario andaluz aseguró que si Feijóo hubiera querido la amnistía y el indulto, «sería presidente del Gobierno de España ahora» porque es lo que siempre ha puesto Junts encima de la mesa a cambio de los votos de sus siete diputados en el Congreso. «Y se ha negado –recalcó– rotundamente a ello siempre». Reflexión que hizo suya su homólogo valenciano, Carlos Mazón, para quien la posición del PP «es la de siempre». Y fue el propio Feijóo quien remató el argumentario en un mitin en Pontevedra. «Yo no soy Pedro Sánchez. No acepto la amnistía ni la aceptaré», intentó zanjar, atribuyendo el vendaval a una campaña para minar «la honorabilidad» del partido.

Mientras el PP intenta frenar el debate y Junts sigue guardando silencio sobre lo que se habló en aquel reservado de hotel en pleno agosto, Feijóo a echarse a la carretera para tratar de reconducir la campaña en Galicia y pedir a los suyos que el domingo no se queden en casa. Aunque en Génova dicen estar «tranquilos» con lo acontecido e insisten en que es un territorio donde el mensaje nacional no pesa tanto, a nadie se le escapa que si pierden la Xunta todas las miradas recaerán sobre el político de Os Peares, que sumará su segundo revés tras el 23-J cuando se quedó fuera de la Moncloa, y que se verá obligado a mantener las costuras del partido prietas hasta las europeas de junio.