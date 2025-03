Junts se jacta de ser «decisivo» y de marcar la agenda en Madrid, que aplicará «caiga quien caiga»

Junts ha guardado este lunes silencio, días después de que el PP asegurase que estaría dispuesto a ofrecer un indulto condicionado a Carles Puigdemont. ... Los junteros han mantenido máxima prudencia vinculada a sus contactos con los populares y no han dado detalles. «Lo que teníamos que decir hasta ahora sobre estas cuestiones ya lo hemos dicho. Si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos», ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del partido, Josep Rius. Carles Puigdemont, en la carta que envió la semana pasada a los eurodiputados amenazó a los populares con desvelar detalles de los encuentros entre ambos partidos. «Todo se sabrá», dijo. Los postconvergentes han mantenido este lunes el aviso.

Junts ha señalado que tiene las manos libres para pactar en Madrid y que no forma parte de ningún bloque político, ni el de los partidos que apoyan al Gobierno ni el de los de la oposición. «No pactamos para estabilizar a ningún gobierno ni para erosionarlo», ha aseverado Junts. «Hablamos con todo el mundo y siempre pedimos lo mismo: resolver el conflicto con un referéndum de autodeterminación», ha asegurado. Los de Puigdemont no cierran ninguna puerta y se jactan de ser una fuerza «decisiva» en Madrid y de «marcar la agenda» política del conjunto del Estado. «La presiones externas no nos afectan. Tenemos agenda propia y aplicaremos nuestra agenda caiga quien caiga», ha avisado. Fuentes del partido creen que hay una relación de causa efecto entre la advertencia que lanzó el jueves Carles Puigdemont con su carta enviada a los eurodiputados con el movimiento del PP de revelar algunos detalles de sus contactos con los junteros.

Fuentes de Junts señalan además que están en conversaciones con el PSOE para introducir cambios en la ley de amnistía. «Dedicaremos todos los esfuerzos», según Rius, en que la norma sea integral y de aplicación inmediata. «Estamos a tiempo de llegar a un acuerdo, hay voluntad de pacto, trabajamos para robustecer la ley», ha rematado.