Cómo recurrir con éxito una multa por acceder a una Zona de Bajas Emisiones

Canal Motor Jueves, 22 de junio 2023, 21:00 Comenta Compartir

El Juzgado Contencioso Administrativo número siete de Madrid ha anulado recientemente una denuncia formulada por acceder una Zona de Bajas Emisiones sin permiso. Y es que el Ayuntamiento de Madrid no acredita la señalización de la zona a la cual no se puede acceder. Por lo tanto, el juez indica que la foto que obra en el expediente administrativo no acredita la comisión de la presunta infracción. En concreto, «no se ha acreditado que la calle en la que fue captado el vehículo esté dentro de la zona de bajas emisiones», explica Susana Sagra Álvarez, abogada de Pyramid Consulting.

«Es cierto que en la calzada aparece un letrero, pero el mismo no resulta legible en su totalidad, y no consta que se indique la prohibición de entrada sin autorización. No se ha aportado plano alguno ni la señalización de la calle, pese a que la misma fue solicitada por la parte hoy actora, sin que se le aportara ni se denegara motivadamente la denegación«, añade.

Es por ello, que, para este tipo de denuncias, debe constar, entre otras, la señalización de la vía por la que se circula, puesto que, por el contrario, sería un motivo para recurrir la denuncia e incluso acudir a juicio para que se proceda a la anulación de esta.

«Cabe hacer alusión que, para estas multas que recibimos a diario, otro de los motivos que claramente recurrimos desde Pyramid Consulting es la vulneración del Principio de Confianza Legítima, ¿en qué consiste? Es un principio que rige las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. Es decir, obliga a que las relaciones entre ambos se enmarquen en unos márgenes de previsibilidad y seguridad jurídica», detalla Sagra.

Más información





En resumen, «hemos podido comprobar que es estas denuncias por acceder a la Zona de Bajas Emisiones sin autorización la Administración debe remitir un informe de la señalización existente del lugar y croquis de la zona, y no una fotografía que ni siquiera se pueden apreciar las señales que supuestamente no se respetaron. En muchas ocasiones, se aporta una fotografía, pero como ha puesto de manifiesto el Juez en su sentencia, manifiesta que, esa fotografía no acredita el lugar de la infracción», concluye la abogada de Pyramid Consulting.