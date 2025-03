Aumentan las multas por superar los límites de velocidad en autopista y autovía

Así son los accidentes en Andalucía

En lo que llevamos de 2024 (hasta el 11 de agosto):

De los 50 fallecidos más, 30 han fallecido en carreteras convencionales y 20 en autopistas y autovías.

Entre los siniestros, se han registrado 34 salidas de vía más que en 2023 (75 frente a 41), un tipo de accidente en el que no está implicado ningún otro vehículo y en el que suele estar presente una velocidad inadecuada y/o una distracción por parte del conductor.

Si tenemos en cuenta el tipo de vehículo, hay que destacar el incremento de los fallecidos que viajaban en motocicleta con 19 fallecidos más (37 fallecidos en 2024 frente a 18 en 2023), los que viajaban en turismo con 15 fallecidos más (69 frente a 54), y los atropellos a peatones con 7 fallecidos más (12 frente a 5).

2 de cada 3 fallecidos se ha registrado durante el día, entre las 07:00 y las 19:59 horas.

33 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 27 usuarios de turismo, furgoneta y camión no llevaban puesto el cinturón de seguridad y 2 ciclistas y 4 usuarios de motocicleta no hacían uso del casco.

Por provincias, Granada, Córdoba y Jaén son las que han registrado un mayor incremento de la siniestralidad, con más del doble de fallecidos que en 2023.