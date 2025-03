Alfa Romeo Giulia Veloce: familiar, diésel y deportivo

Patxi Fernández Madrid Martes, 19 de abril 2022, 00:35 Compartir

Mientras Alfa-Romeo se prepara para su futuro electrificado, y en espera de la inminente llegada del nuevo modelo Tonale, la gama de la marca en España se ha reducido a dos modelos, el SUV Stelvio, y el Giulia.

Un coche este que, pese a sus innumerables atributos, se encuentra en un segmento, el de las berlinas de 4 puertas, que no pasa por su mejor momento de popularidad. Y mucho menos si recurrimos a una mecánica diésel, la que montaba el modelo que hemos podido probar a fondo. Con todos estos peros, tras su reciente actualización el Giulia es capaz de mantener el ADN deportivo de la marca, mostrándose como un coche muy capaz, cómodo, potente, y, sobre todo, con un reducido consumo homologado que apenas supera los 5,6 litros a los 100 kilómetros. Aunque el precio del diésel supere en estos días al de la gasolina, esto supone un importante ahorro en combustible, sin renunciar en absoluto a las emociones y sensaciones de conducción que se le presuponen a todo un Alfa Romeo.

La nueva gama de Alfa Romeo Giulia ofrece cinco versiones diferenciadas: Super, como terminación básica con un equipamiento completo, Sprint, con vocación deportiva, Ti, con elementos de lujo, Veloce, para amantes de las emociones, y el legendario Quadrifoglio como tope de gama.

Ampliar

En su versión Veloce de 210 CV, nuestro coche de prueba monta un m otor de 2,2 litros JTD, con el que es capaz de llegar a los 235 km/h. Algo que no conseguiremos debido a los límites de velocidad existentes. Con 145 g/km de CO2, es merecedor del distintivo medioambiental C de la DGT, por lo que el montar un motor diésel no tiene por qué suponer ningún inconveniente si con ello no se ven perjudicadas las prestaciones a la hora de pisar el acelerador.

Y en este sentido nuestro Giulia supera la nota con prueba, ya que tanto en el recorrido realizado por autopista como en la subida al Puerto de Villatoro, ni siquiera el sonido del motor nos ha provocado la sensación de ir a bordo de un coche de gasóleo. Es capaz de hacer el 0 a 100 en 6,8 segundos, y en todo momento (especialmente a la hora de adelantar en la subida al puerto) ha mostrado ningún síntoma de pereza. En parte estas buenas sensaciones se consiguen gracias al cambio automático de 8 velocidades, que en todo momento se pueden controla a través de las grandes levas situadas tras el volante.

Para el día a día, el Giulia es un coche con tamaño familiar, pero no excesivamente grande como para limitar los desplazamientos urbanos. Con 4,65 metros de longitud, es capaz de acoger a cuatro pasajeros (cinco si incluimos a algún menor) con total comodidad, con 480 litros disponibles en el maletero. Es posible que ganase algo de versatilidad si montase un portón trasero, pero en cualquier caso, el acceso al espacio de carga es bastante cómodo.

Aunque este acabado Veloce es el de más carácter deportivo, no por ello las suspensiones firmes van a transmitir demasiadas irregularidades de la carretera a los que van en su interior. Sin embargo el conductor puede disfrutar de la sensación de agarre, y sobre todo de lo directa que es la dirección.

El Alfa Romeo Giulia del año 2022 gana en conectividad, con elementos como el cargador inalámbrico o el navegador Alfa Connect 3D NAV de 8,8», con datos de tráfico en tiempo real. La seguridad también es protagonista, con funciones de ayuda a la conducción como la cámara de visión trasera, los sensores de aparcamiento o el control de crucero activo.

Adicionalmente el acabado deportivo Veloce de nuestra unidad de prueba ofrece elementos como el diferencial de deslizamiento limitado de serie como plato fuerte, unido a un sistema de asistencia de frenado de alto rendimiento, paragolpes exclusivos, neumáticos Run Flat… Se ha puesto un gran cuidado en el confort, con asientos deportivos con cuero sintético calefactados, con ajuste eléctrico en 6 posiciones y ajuste lumbar en 4 posiciones.

Ampliar Ficha técnica Alfa Romeo Giulia Veloce diésel Motor: 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Consumo: 5,6 l/100 km Otras versiones: diésel y gasolina de 160 a 510 CV Largo/ancho/alto (en metros): 4,65/1,86/1,43 Maletero: 480 litros Precio: 58.200 € (gama desde 49.884 €)

Como novedad también, en 2022, Alfa Romeo ofrece 5 años de garantía en toda la gama de Giulia. que incluyen los tres años de garantía legal y una extensión de dos años totalmente gratuita.

Temas

Automóviles

Motor