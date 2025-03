Un mecánico de la ITV demuestra por qué no es seguro conducir con las ruedas del coche así: «Es un peligro» Un vehículo en mal estado no solo pone en peligro la vida del conductor sino también la de todos los que comparten la carretera con él Un mecánico de la ITV señala cuál es el mejor motor del mercado: «No ha dado nunca ningún problema» Un mecánico de la ITV muestra cuál es el vehículo indestructible de España: todos están de acuerdo

Jorge Herrero Domingo, 1 de septiembre 2024 | Actualizado 03/09/2024 16:51h. Comenta Compartir

La seguridad al volante es un tema de vital importancia que trasciende el simple acto de conducir con precaución. No se trata solo de respetar las señales de tráfico sino también de garantizar que el vehículo esté en condiciones óptimas para circular. Un coche en mal estado no solo pone en peligro la vida del conductor, sino también la de todos los que comparten la carretera con él. Por tanto, mantener el automóvil en perfecto estado, con revisiones periódicas y reparaciones adecuadas, es una responsabilidad esencial que contribuye a evitar accidentes y asegurar un viaje seguro para todos. En ese sentido, Pedro Bastida, un mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram, donde es conocido como 'itvdeltiktok', revelando los peligros de circular con las ruedas del vehículo en mal estado.

En el vídeo, que rápidamente se ha viralizado, Bastida comienza mostrando una de las ruedas que estaba revisando. Con preocupación en su voz, comenta: «Mira gente, yo no sé cómo hay personas que pueden circular tranquilas llevando el coche así», mientras acerca la cámara para que sus seguidores puedan observar la holgura de la rueda. «Mirad la pedazo de holgura que tiene esta rueda, prácticamente se sale y esto en conducción se nota muchísimo porque en las aceleraciones, en los frenazos y en los giros se nota un montonazo que la rueda va completamente suelta», explica, dejando claro que esta situación no solo compromete la seguridad del conductor, sino también la de todos los usuarios de la vía.

A medida que continúa el vídeo, el mecánico detalla los peligros asociados con la holgura de la rueda, enfatizando que esto no solo es incómodo, sino extremadamente peligroso. «Mirad el pedazo de movimiento que le da, esto aparte de ser muy incómodo es súper inseguro porque el coche no puede circular así», advierte Bastida. «Y el problema no es que solo sea esa rueda, sino que la rueda del otro lado va completamente suelta también. No tiene tanta holgura como la otra, pero también va suelta. O sea que podríamos decir que el eje delantero de este coche va prácticamente suelto y es un peligro en la carretera», añade, subrayando la gravedad de la situación.

Otros peligros

Sin embargo, la advertencia del mecánico no se limita solo a las ruedas. Durante la inspección, también detecta otros problemas críticos en el vehículo. «Luego tenemos aquí un vehículo que tiene el fuelle completamente roto y va ya desgrasado. De hecho, se le ha colado ahí una cuerda y va enrollada en la homocinética y también tiene una holgura bastante grande en el Silent block, porque lo lleva completamente descarnado, y le da un movimiento a los brazos de suspensión bastante grande», describe, dejando claro que estos desperfectos, además de generar ruido, hacen la conducción incómoda y peligrosa.

El mensaje de Bastida es claro, conducir con las ruedas y otros componentes del coche en ese estado no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de todos aquellos que comparten la carretera. Por último, aunque reconoce que es posible que algunos conductores no se den cuenta del mal estado de su vehículo, advierte: «Quiero pensar que no se ha dado cuenta, pero es que realmente, circulando, si tú conoces tu coche, sí que te das cuenta».

Temas

Instagram

España